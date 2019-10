Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ancora. Doveva essere l’anno del riscatto per SuperMario, quello del comportamento esemplare e invece arriva una nuova accusa nei suoi confronti. A sollevarla Massimo Lovatidell’Agf, come riporta la Gazzetta dello Sport, che sabato notte ha scritto un lungo post su Facebook riportando l’accaduto dopo la sostituzione di Mario durante Genoa-Brescia Il signor Balottelli quando è stato richiamato in panchina la ha usata come fosse un pallone e l’ha calciata contro i rotors della pubblicità. Mi ha subito chiamato il raccattapalle che aveva assistito alla scena raccontandomi l’ accaduto . Ho constatato che la fotocamera e il booster erano vistosamente danneggiati ( la cassa della fotocamera spaccata) e la fotocamera non funzionava più. Bella impresa prendersela con un oggetto di lavoro!! Non ho parole e volutamente non faccio commenti Nessun commento è ...

napolista : Il fotografo a #Balotelli: “Ha calciato la mia macchina fotografica” Nuova accusa per SuperMario, reo di aver pres… - inveritas15 : RT @araldoiustitia: Genoa-Brescia: Balotelli sostituito se la prende col fotografo e gli spacca la macchina - - infoitsport : Balotelli, un fotografo denuncia: 'Ha preso a calci la mia borsa' -