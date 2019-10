Il centrodestra ha stravinto le elezioni in Umbria

Fonte : wired

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La nuova governatrice dell’Donatella Tesei e Matteo Salvini (foto Stefano Cavicchi/Lapresse) L’avvocato Donatella Tesei, sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia ha vinto leregionali inche si sono tenute il 27 ottobre, ed è diventata governatrice della regione. Tesei, che nel 2018 era stata eletta al Senato nelle file della Lega, ha ottenuto il 57,5% dei voti superando di gran lunga Vincenzo Bianconi, il candidato civico sostenuto da Partito democratico e Movimento 5 stelle, che si è fermato a quota 37,5% delle preferenze. Era la prima volta che i due partiti attualmente al governo si presentavano insieme a livello locale, ragione per cui la sconfitta è vista da molti – a partire dallo stesso M5s – come un’incrinatura nel rapporto tra le due formazioni che compongono l’esecutivo. La vittoria di Tesei è un successo per ...

