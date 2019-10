Il campanello d' allarme per il governo non è il voto umbro ma l' affluenza

Dall’endometriosi al cancro - il dolore pelvico è un campanello d’allarme di numerose patologie : Il dolore pelvico può essere continuo o essere caratterizzato da spasmi, con picchi di dolore acuto alternati a fasi di assenza di dolore. E’ un senso di malessere che viene percepito a livello della pelvi, la struttura anatomica che comprende la cavità del bacino e gli organi e tessuti in essa contenuti. In alcuni casi il dolore può estendersi fino alla parte bassa della schiena. Le cause sono diverse e in genere da ricondurre a ...

WWF : “I dati ENEA sull’andamento del sistema energetico sono un campanello d’allarme per il Paese” : L’Analisi del sistema energetico italiano per i primi sei mesi dell’anno, diffusa oggidall’ENEA, è un campanello d’allarme per il Paese perché, a fronte degli enunciati, si procede in direzione opposta a quella auspicabile sia per far fronte alla crisi climatica, sia per essere al passo con la transizione energetica in atto. A due anni dalla SEN ed a un anno dal PNIEC, manca ancora una strategia di implementazione per lo sviluppo delle ...

Dolore al fianco - destro o sinistro : quando preoccuparsi? Se accompagnato da precisi sintomi è un campanello d’allarme : Il Dolore al fianco è in genere riferito alla zona situata tra l’addome e la regione costo-lombare posteriore: che sia a destra o a sinistra, continuo o intermittente, spontaneo o cronico, diffuso o localizzato, spesso si avverte senza preavviso, e i fattori all’origine del disturbo possono essere molteplici e comprendono attività fisiche impegnative, alimentazione errata, disturbi muscolari, stress e cause psichiche, traumi, ...

Il sanguinamento delle gengive : un importante campanello d’allarme : Un numero verde dedicato alla salute delle gengive. Sono infatti 20 milioni gli italiani con un problema di arrossamento e sanguinamento delle gengive. E per 8 milioni il disturbo diventa una parodontite, un’infiammazione estesa che può portare fino alla perdita dei denti: 3 milioni di italiani rischiano di perdere uno o più denti per questo motivo. A lanciare il numero verde (800.144.979) è la Società italiana di parodontologia e ...

Terremoto di Ischia - l’allarme dell’INGV : “Quello del 2017 era solo un campanello d’allarme - urge mettere in sicurezza” : Il Terremoto di Ischia del 21 agosto 2017, che ha prodotto ingenti danni e distruzione tra Casamicciola e Lacco Ameno, e causato due vittime, deve essere visto come un campanello d’allarme. La storia passata dell’Isola, infatti, mostra che spesso i terremoti più forti avvengono a ‘sciami’, nella stessa zona, distanziati temporalmente l’uno dall’altro di alcuni anni, e con una durata totale di alcuni decenni. E’ quindi urgente la messa in ...

Roma-Sassuolo - campanello d’allarme per De Zerbi : “La Roma ha fatto una grandissima partita ma noi l’abbiamo agevolata. Noi non siamo stati precisi nel primo tempo e ci siamo lasciati andare dopo il 2-0, fino al loro poker. Abbiamo avuto molte occasioni e avremmo potuto fare piu’ gol”. Sono le dichiarazioni del tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, al termine di Roma-Sassuolo, match della terza giornata di serie A. “Nel secondo tempo abbiamo creato ...

Diabete tipo 2 : una caratteristica fisica associata a un maggiore rischio - è un campanello d’allarme : Una ricerca pubblicata su “Diabetologia” (la rivista della European Association for the Study of Diabetes), condotta da Clemens Wittenbecher e Matthias Schulze, dell’Istituto Tedesco di Nutrizione Umana Potsdam-Rehbrueck, ha rilevato che essere alti potrebbe proteggere dal Diabete di tipo 2, mentre la bassa statura sarebbe associata a maggiore rischio di soffrirne. Lo studio ha evidenziato che ogni 10 cm di differenza in ...

Pistocchi avverte : “campanello d’allarme per il Napoli : Manolas non è Albiol…” : Il giudizio di Pistocchi Il Giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” per fornire un giudizio personale su alcune cose da sistemare nella squadra del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Vincere è l’unica cosa che conta nella Nazionale perché l’allenatore non ha il tempo di impartire idee nuove alla squadra. Le intenzioni del gioco dell’Italia sono tutte positive anche perché va tenuto ...

Bucchioni : 'Emre Can è un campanello d’allarme - Mandzukic una bomba innescata' : La Juventus nella sessione di calciomercato appena conclusa non è riuscita a sfoltire la rosa dagli esuberi, con grande disappunto del nuovo allenatore Maurizio Sarri che ha già escluso alcuni campioni. Il clima idilliaco del mondo bianconero, a causa di questo sovraffollamento, rischia di essere sconvolto come dimostra la reazione di Emre Can dopo l’esclusione dalla lista Champions League per la fase a gironi. A parlare della burrasca in atto ...