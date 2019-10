Il “bagno di sole” dei cuccioli di istrice | osservato per la prima volta il peculiare

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Siamo abituati a pensare all’come a un animale notturno, che di giorno rimane nascosto nelle gallerie scavate nel terreno e di notte esce dalla sua tana in cerca di cibo. Una ricerca dell’Università di Pisa, pubblicata recentemente sulla rivista “Scientific Reports”, ha per ladescritto un comportamentodi questo animale, che si allontana dall’idea che abbiamo del più grande roditore notturno della fauna italiana: in pieno giorno l’porta i propria prendere il sole, e questo comportamento è definito come “sunbathing”. Lo studio è stato condotto dalla dottoranda Francesca Coppola e da Antonio Felicioli, docente di biochimica presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, in collaborazione con Giuseppe Vecchio dello studio Agrofauna ed ex allievo di Felicioli. La ricerca è stata sin pieno campo nei boschi della Provincia di Pisa e si è ...

OryDf : CONTE ha : sole terra mare ma i voti no,nessuno lo ha votato. E allora: sole : ti abbronzi terra: mangi mare:ti fai… - valentinatonel1 : Mi chiedo: 'non starai mica esagerando a regalarmi tutto ciò?'. Io a prescindere ti ringrazio. ? #Sport… - ZzaPina : @AdonellaV Allora la signora (bravissima) del vivaio mi ha dato 5 anni fa i consigli per l’orchidea: ambiente umido… -