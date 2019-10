Icardi | rivelazione scottante di Wanda Nara | Poteva andare al Milan

Napoli - la sorprendente rivelazione di De Laurentiis : “ Icardi non è uno stupido - vi dico quanto gli ho offerto” : Il presidente del Napoli ha rivelato le offerte presentate all’Inter e a Icardi per convincere il giocatore a trasferirsi in azzurro Ci ha provato con decisione, ma alla fine Aurelio De Laurentiis non è riuscito a portare Mauro Icardi al Napoli . Il presidente del club azzurro ha rivelato alcuni retroscena di mercato nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, facendo luce sulle offerte presentate all’Inter e ...

Notizie del giorno – Gattuso e Pioli in preallarme - retroscena Lautaro su Icardi - rivelazione Giuseppe Rossi : PANCHINE SERIE A, Gattuso E Pioli IN preallarme – Ancora a zero punti Lecce, Cagliari, Spal così come è preoccupante la situazione che riguarda Sampdoria e Fiorentina. L’arrivo di Commisso aveva riportato entusiasmo in casa viola, sconfitta prevedibile all’esordio con il Napoli, passo indietro invece con il Genoa, anche considerando il finale della scorsa stagione la posizione di Montella non può essere considerata tranquilla e la ...