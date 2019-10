I rimborsi truccati dell’ex ministro Bussetti e la strategia leghista del silenzio

Fonte : wired

(Di lunedì 28 ottobre 2019) foto Getty “Più fondi? No, più impegno.” Così diceva l’exMarco, qualche mese fa, durante una visita a Napoli. Si riferiva al sistema scolastico del Sud, che a suo avviso non aveva bisogno di più soldi, ma di più determinazione e sacrificio da parte degli insegnanti. “Probabilmente non voleva dare più fondi perché gli servivano per le sue trasferte private”, ha twittato ironicamente qualcuno nelle scorse ore. In effetti, un’inchiesta di Repubblica ha rivelato che durante il suo mandatoavrebbe fatto passare per istituzionali circa 80 trasferte private, ottenendo così un rimborso extra. La diaria per i ministri e i parlamentari, il rimborso per i viaggi di ritorno a casa da Roma e simili, ammonta a 3500 euro. Gli impegni istituzionali godono invece di un rimborso a parte, ma facendo passare come istituzionali le spese private, si può beneficiare di una ...

