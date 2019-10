«Ho 9 anni e sono sposata | in Bangladesh» Le foto

Aaron Paul ha detto addio a Breaking Bad con El Camino : “I panni di Jesse Pinkman sono davvero pesanti da portare” : https://www.youtube.com/watch?v=1JLUn2DFW4w Se pensate di essere fan accaniti di Breaking Bad non avete mai parlato con Aaron Paul: l’interprete di Jesse Pinkman, spalla – suo malgrado – di Walter White (Bryan Cranston), ex professore di chimica che lo coinvolge nel traffico di droga, è letteralmente ossessionato dalla serie creata da Vince Gilligan. Non soltanto per via dell’affetto che lo lega all’autore, a cui deve la sua carriera, ma ...

Raz Degan - a 25 anni di distanza sono sempre fatti suoi - : Roberta Damiata A 25 anni dallo spot che lo ha portato al grande successo, Raz Degan è regista e protagonista di uno short-film che riunisce passato e presente È uscito “True Story”, un viaggio nella memoria di Raz Degan che dopo tanti anni ripercorre il suo passato in uno short-film per Jagermeisterr Manifest. Il docu-film parte dai suoi inizi a New York e racconta tutto il suo estro e la sua voglia di mettersi in gioco. Un viaggio ...

SERENA ENARDU E PAGO/ Uomini e Donne : 'a 43 anni - non sono io che devo...' : SERENA ENARDU e PAGO, confronto a Uomini e Donne con tante lacrime. Lei: 'sto bene, ma mi è mancata la sicnerità. Non sono riuscita a dirgli che...'.

Mastroianni conferma la rottura con Irene : 'Ci sono state delle mancanze' : Una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne è arrivata al capolinea: Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati. A confermare la rottura è stato direttamente l’ex tronista tramite il suo profilo Instagram, rivelando di alcune incompatibilità caratteriali. ...Continua a leggere

Achille Lauro e l’amore possessivo dalle sonorità anni ’90 nel nuovo singolo (testo 1990) : Achille Lauro lancia il nuovo singolo: 1990 è disponibile da oggi in radio e negli store digitali. Dopo l'album 1969, per Achille Lauro è ora giunto il momento di un salto avanti nel tempo con il nuovo brano ispirato al 1990. Il brano è stato presentato ai fan già nel corso del tour che Achille Lauro ha tenuto nei club: nella scaletta del Rolls Royce Tour nei club della penisola, l'artista ha inserito le canzoni dell'album 1969 e anche il ...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati : Ennesima coppia nata a Uomini e donne che scoppia. Questa volta tocca a Luigi Mastroianni e Irene Capuano che dopo circa 8 mesi si lasciano. A dire il vero i follower di entrambi già da qualche periodo avevano capito che le cose non andavano per il verso giusto tra i due, e ora è l’ex tronista sui social ad annunciare la fine della storia. Luigi Mastroianni annuncia la rottura con Irene Capuano “È da un po’ giustamente mi viene ...

Luca Sacchi occiso a Roma davanti alla fidanzata - la svolta. Due ragazzi fermati : hanno 20 e 21 anni. Chi sono : Interrogate due persone sospettate di essere quelle che mercoledì sera a Roma, vicino al Parco della Caffarella, avrebbero aggredito Luca Sacchi e la fidanzata Anastasia. Lo riferiscono fonti investigative. I carabinieri, insieme al magistrato, stanno ascoltando un uomo nell’ambito delle indagini sull’aggressione al 24enne Romano, morto dopo essere stato ferito alla testa da un colpo di pistola. La Procura indaga per omicidio volontario. E ...

Mastroianni e la Capuano - ex U&D - si sono detti addio - lui : 'Ci sono state mancanze' : È giunta al capolinea la storia d'amore che legava Luigi Mastroianni e Irene Capuano: dopo mesi di amore, dediche sui social e romantici scatti, la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne si è detta definitivamente addio. A dare conferma delle voci di crisi che si rincorrevano da giorni è stato proprio il diretto interessato: l'ex tronista con un lungo post sulle Story di Instagram ha fatto sapere la triste notizia a tutti i fan. Le ...

Luca Sacchi - fermati nella notte i due sospettati dell'omicidio di Roma : hanno 20 e 25 anni e sono romani : sono stati fermati nella notte di due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la...

Italiani nel mondo : in 13 anni oltre 2 milioni in più si sono spostati all'estero : Nel Rapporto della Fondazione Migrantes i dati sulla nuova emigrazione. Si parte soprattutto dal Meridione, la meta più comune è la Gran Bretagna. Lascia l'Italia chi ha un livello di istruzione medio alta e cambia più volte destinazione.

Calabria - scossa di terremoto all'alba : "Non ci sono danni" : Luca Sablone Poco dopo anche una seconda scossa, più lieve: arrivano rassicurazioni della protezione civile. Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Sapri-Paola Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato questa mattina alle ore 6.31 nel Mare Tirreno, al largo di Scalea, con epicentro localizzato ad una profondità di 11 chilometri. Il sisma in Calabria non avrebbe provocato alcun danno: lo si evince dai primi ...