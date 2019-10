Heather Parisi dopo Verissimo sbotta | “Perchè pensate male?”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 28 ottobre 2019)torna a provocare sui social Sabato scorsoè stata ospite a. E in questa occasione ha sicuramente fatto molto discutere per aver lanciato delle belle frecciatine velenose nei confronti di Lorella Cuccarini e del suo pigmalione Pippo Baudo. Dichiarazioni che ovviamente hanno dato vita a nuove polemiche sui social, e non solo. Mapare non essere rimasta colpita da tutte queste critiche, tanto che sui social è tornata nuovamente a provocare. Difatti l’ex ballerina di origini americane, qualche ora fa su instagram, ha pubblicato un suo selfie in cui ha mostrato il suo dito medio con tanto di cerotto, e nella didascalia ha voluto fare una domanda ironica, ma anche un po’ provocatoria: “Perchèmale?” Un post questo che molti fan dihanno interpretato come una sorta di attacco ...

heather_parisi : ???? 'Cinque richieste, non una di meno!' In marcia per la libertà di Hong Kong. ?? ???? 'Five demands, not one less!' T… - heather_parisi : ???? 'L'esperienza può essere semplicemente lo stesso errore, ripetuto abbastanza spesso' (John G. Azzopardi). ???? 'E… - michaelchapel80 : @stefaniaaltamur @Unf_Tweet @heather_parisi La verità è che la Parisi (niente da dire sul suo talento da giovane) è… -