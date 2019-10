Gruppo Volkswagen - Sotto una Tiguan l' elettrica della Skoda

Gruppo Volkswagen - Allo studio la cessione o la quotazione della Lamborghini : Il Gruppo Volkswagen starebbe valutando diverse opzioni per il futuro della Lamborghini, tra cui la vendita e la quotazione in borsa. Lindiscrezione stata lanciata dall'agenzia americana Bloomberg, secondo cui sarebbero stati perfino avviati i preparativi per separare la Casa del Toro e creare, verso la fine dell'anno, un'entità legale autonoma.Nessun commento. Per ora, da Wolfsburg non sono arrivate reazioni. Tuttavia, non mancano indizi sulla ...

Gruppo Volkswagen - Le nuove Passat e Superb saranno prodotte in Turchia : Il Gruppo Volkswagen avrebbe deciso dove localizzare il suo nuovo impianto multi-brand. Secondo un documento interno raccolto da Automotive News Europe, la fabbrica sarà realizzata in Turchia e sarà destinata alla produzione delle nuove Volkswagen Passat e Skoda Superb.Sito vicino a Izmir. Lo stabilimento sarà realizzato a Manisa, a quaranta chilometri da Izmir (l'antica Smirne), avrà una capacità produttiva annuale di 300.000 veicoli e fornirà ...

Gruppo Volkswagen - A breve la decisione sul nuovo impianto europeo multi brand : Il Gruppo Volkswagen è prossimo a decidere dove realizzare un nuovo impianto multi brand: secondo il responsabile della produzione della Skoda, Michael Oeljeklaus, la decisione sulla località dovrebbe essere presa entro la fine di ottobre. In lizza Turchia e Bulgaria. Il processo di ricerca del miglior sito è limitata ormai a due Paesi. Oeljeklaus, in particolare, ha parlato di due siti turchi e di un terzo non meglio precisato, ma ...

Gruppo Volkswagen - Sette miliardi di euro per i nuovi software : La Volkswagen ha pianificato investimenti pari a Sette miliardi di euro per creare Car.software, una nuova unità interna che si occuperà di sviluppo software per tutti i modelli del Gruppo. L'obiettivo è quello di unificare le varie attività separate esistenti oggi, condividendo gli elementi chiave dei 12 marchi sotto l'egida di Wolfsburg e sfruttando le sinergie per migliorare i processi e ridurre i costi. La struttura centralizzata arriverà a ...