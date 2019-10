Grey’s Anatomy 15 su La7 episodi del 28 ottobre | anticipazioni

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Grey’ssu La7 in prima tv free28Oggi su FoxLife inizia la stagione 16, intanto su La7 in chiaro prosegue l’appuntamento con Grey’s15 con altri dueparticolarmente coinvolgenti considerando che il 15×08 negli USA è stato il finale autunnale. La quindicesima stagione di Grey’sè composta da 25, che andranno in onda ogni lunedì su La7, la serie è già stata rinnovata per una sedicesima stagione e per una diciasettesima stagione. Ecco le trame degliche andranno in onda stasera: 15×08 Un Soffio nel vento Una forte tempesta di vento colpisce Seattle bloccando Alex e Jo a casa e costringendo la Bailey a riprendere il comando dell’ospedale. Richard racconta alla Bailey quanto è successo nel bar e di essere stato arrestato, e per questo lei lo mette temporaneamente in panchina ...

