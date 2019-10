Grand Prix pattinaggio artistico | Internationaux France 2019 | date | programma | orari e

Grand Prix Ginnastica 2019 - presentata la kermesse : spettacolo a Milano il 23 novembre - show con i big dell’Italia e tante stelle : Il Fastweb Gran Prix di Ginnastica – Trofeo 150 anni andrà in scena sabato 23 novembre all’Allianz Cloud di Milano. Oggi è stato presentato l’evento nel capoluogo meneghino, la prestigiosa kermesse torna in Lombardia a distanza di 15 anni dall’ultima volta e si preannuncia altamente spettacolare: un’imperdibile esibizione sul format del tradizionale Galà con lo show delle principali stelle italiane di artistica, ...

Pattinaggio artistico - Vincent Zhou non parteciperà al Grand Prix 2019-2020 : Niente Grand Prix per Vincent Zhou, stella del Pattinaggio di figura statunitense. L’atleta allenato da Tammy Gambill, medaglia di bronzo nell’ultima rassegna iridata di Saitama, ha annunciato tramite un post sui suoi canali social di rinunciare alla competizione itinerante cominciata la scorsa settimana a Las Vegas a causa di importanti impegni universitari. Il nativo di San Josè ha infatti intrapreso quest’anno il suo cammino ...

Pattinaggio di Figura - Matteo Rizzo pronto per la prima tappa di ISU Grand Prix : “l’obiettivo è continuare a crescere” : Il pattinatore italiano non si pone limiti in vista dei prossimi importanti impegni che lo attendono Sereno e concentrato. A pochi giorni da Skate Canada – lui che sarà il primo italiano in stagione a calcare il ghiaccio di una tappa di ISU Grand Prix – Matteo Rizzo non lascia spazio ad ansie o paure. Solo la voglia di proseguire in un cammino ricco di soddisfazioni che da ormai due anni procede spedito. Due stagioni fa il ...

Skate Canada 2019 - Grand Prix pattinaggio artistico : programma - orari - tv e streaming : Il Prospera Place della città canadese di Kelowna, nella British Columbia, sarà teatro questa settimana di Skate Canada, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura. Per l’occasione assisteremo al debutto nella serie del Campione Olimpico Yuzuru Hanyu e dell’azzurro Matteo Rizzo, pronto a giocarsi tutto per accedere alle Finali di Torino. Interessante la gara femminile, con la bella sfida tra la ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Herning 2019 : anche il Grand Prix Freestyle va a Cathrine Dufour : Podio identico a quello del Grand Prix di ieri quello odierno ad Herning, in Danimarca, dove si è disputato il Grand Prix Freestyle della tappa della World Cup di Dressage. Oggi, per la gioia del pubblico di casa, sui 15 partecipanti che avevano superato la prima scrematura, si è imposta l’amazzone danese Cathrine Dufour su Bohemian, che ha dominato con il punteggio di 88.190. Messi in riga due tedeschi, il cavaliere Benjamin Werndl su ...

Taekwondo - Grand Prix Sofia 2019 : nella seconda giornata vincono Gbagbi - Zheng e Siqueira : Si è svolta la seconda giornata di gare al Grand Prix di Taekwondo a Sofia (Bulgaria). Oggi non erano presenti azzurri in gara e dopo l’ottimo terzo posto centrato ieri da Vito Dell’Aquila nei -58 kg, bisognerà quindi attendere domani per vedere se il campione del mondo Simone Alessio riuscirà a lasciare il segno nei -80 kg. Torniamo però alla giornata odierna, per scoprire i risultati delle tre categorie impegnate. Partiamo dai -67 kg ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Herning 2019 : il Grand Prix va a Cathrine Dufour : Si è disputato ad Herning, in Danimarca, il Grand Prix della tappa della World Cup di Dressage, che domani culminerà con il Grand Prix Freestyle che chiuderà il programma. Oggi, per la gioia del pubblica di casa, sui 19 partecipanti, si è imposta l’amazzone danese Cathrine Dufour su Bohemian, che ha dominato con il punteggio di 83.022. Messi in riga due tedeschi, il cavaliere Benjamin Werndl su Daily Mirror 9, secondo a debita distanza con ...

Taekwondo - tre azzurri in gara al Grand Prix di Sofia. Diversi italiani anche al Greece Open : Questo fine settimana si svolgerà a Sofia (Bulgaria) il Grand Prix di Taekwondo, ultimo appuntamento stagionale prima delle finali, che andranno in scena a Mosca (Russia) ad inizio dicembre. Questo torneo è di categoria G4 e sarà quindi determinante in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che metterà in palio punti pesanti per il ranking olimpico. Vivremo quindi dei combattimenti ancora più spettacolari, perché mettersi alle ...

Ginnastica artistica - quando si ritorna in gara? Il calendario di fine stagione : imperdibili Coppa del Mondo e Grand Prix a Milano : Gli appassionati di Ginnastica artistica si sono goduti dieci giorni di Grande spettacolo ai Mondiali che si sono conclusi domenica scorsa a Stoccarda, una vera e propria abbuffata di Polvere di Magnesio con l’appuntamento più importante dell’intera stagione dove abbiamo assistito a prestazioni dall’elevatissimo contenuto tecnico. Ora la domanda è legittima: quando si torna in gara? Ci sono ancora alcuni appuntamenti prima di ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2019 : Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini al debutto nel circuito. Obiettivo : migliorare le prestazioni : Si prospetta una stagione pregna di emozioni per la coppia d’artistico formata da Rebeccha Ghilardi e Filippo Ambrosini, pronta fare il debutto assoluto nella venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix, competizione itinerante di Pattinaggio di figura al via questa settimana con Skate America. Un traguardo importante quello degli azzurri, o meglio un nuovo punto di partenza. Con il ritiro di Valentina Marchei- Ondrej Hotarek ...

‘Ambesi winter corner’ : “Da Yuzuru Hanyu ad Alena Kostornaia - tanti buoni motivi per seguire il Grand Prix” : Comincia quest’oggi l’avventura di Ambesi winter Corner, la rubrica tenuta in collaborazione con Massimiliano Ambesi, storica voce e opinionista di Eurosport. In questa sede verranno proposte analisi e trattate le tematiche d’attualità legate alle discipline olimpiche invernali. La prima puntata è chiaramente focalizzata sul pattinaggio di figura. Infatti nel weekend, a Las Vegas, Skate America terrà a battesimo la nuova edizione del Grand ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2019-2020 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise vogliono la Finale in un percorso non semplice : Sarà una stagione importante quella di Nicole Della Monica e Matteo Guarise, coppia che parteciperà per l’ottavo anno consecutivo al circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, competizione itinerante di prima fascia giunta alla sua venticinquesima edizione. I pattinatori delle Fiamme Oro di stanza all’IceLab di Bergamo metteranno a servizio tutta la loro esperienza per cercare di staccare un pass per le Finali di Torino, ...

Pattinaggio artistico - Calendario stagione 2019-2020 : tutte le date e il programma. Grand Prix - Europei e Mondiali : Sta per iniziare la stagione 2019-2020 per il Pattinaggio artistico, ci aspetta un’annata davvero molto intensa e appassionante con i migliori atleti pronti a darsi battaglia per i sei mesi di gara in programma nella stagione invernale. Si incomincia nel weekend del 18-20 ottobre con il classico Skate America, prima tappa del Grand Prix che ci terrà compagnia per tutte le settimane a venire: 25-27 ottobre in Canada, 1-3 novembre in ...