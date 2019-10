Governo | Salvini attacca Conte | “Se inchiesta del Financial Times vera | dimissioni in tre

Elezioni Umbria - Salvini guarda già a Roma : “Governo non rappresenta il popolo - ora il voto”. Meloni : “Fossi Conte mi dimetterei” : Hanno votato poco più di 450mila persone, ma per il centrodestra le Elezioni in Umbria sono già un’opportunità per l’assalto al governo. Così era stato in campagna elettorale, così accade anche il giorno dopo le urne che d’altronde hanno consegnato alla Lega e alla sua candidata Donatella Tesei una vittoria schiacciante, con uno scarto di 20 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto dall’alleanza M5s-Pd. ...

“In Umbria è solo l’inizio - tornerò al Governo” : Salvini festeggia la sua rivincita : Il segretario leghista arriva in tarda serata a Perugia dopo aver assistito alla sconfitta dal Milan contro la Roma: «Abbiamo motivato la gente a tornare alle urne: è stata una festa della democrazia. L’esecutivo ora ha paura»

Zingaretti duro affronto a Matteo Salvini : “Con questo Governo abbiamo fatto fuori l’ubriacone del Papeete e il superticket della sanità” : Un ultimo discorso per le elezioni in Umbria di Nicola Zingaretti di fuoco contro il leader del centrodestra Matteo Salvini. Il segretario del Pd si è scagliato, venerdì scorso a Spoleto, contro l’ex ministro degli interni, definendolo “ubriacone del Papeete”. Nicola Zingaretti ha voluto sottolineare come l’attuale governo è riuscito nell’impresa di fermare l’aumento dell’Iva e eliminare il superticket della sanità. Il segretario ...

Manovra - Salvini : “Raddoppia l’acqua minerale per via della tassa sulla plastica - Governo bugiardo” : Il segretario della Lega Matteo Salvini si scaglia contro la cosiddetta plastic tax, inserita nel documento programmatico di Bilancio approvato dal governo: "La tassa sulla plastica alla fine la paga chi va a fare la spesa. Non la paga Agnelli, la paghiamo noi. governo bugiardo: è questo l'aumento selettivo?".Continua a leggere