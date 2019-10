Governo | Conte sente Di Maio e Zingaretti | riflessione dopo voto Umbria

Di Maio scarica il Pd : il Governo Conte già in crisi : Il Governo Conte bis è già ad un bivio dopo il pesante ko umbro. I grillini bocciano il patto civico

Elezioni Umbria - Meloni : “Molti moderati ed ex di sinistra ci sostengono. Conte? Scandalose sue parole. Se fossi al Governo - mi dimetterei” : “Elezioni Umbria? Trovo scandaloso che Conte si permetta di dire che ‘valgono il 2% della popolazione’. Ma chi? Loro? Hanno fatto il governo con 60mila persone che hanno votato sulla piattaforma Rousseau. E dobbiamo pure vedere se sono vere. Quelle vanno bene e 700mila umbri che votano no? Ma di cosa stiamo parlando? E’ chiaramente un racconto che viene manipolato sulla base dell’interesse di questa gente che è ...

Elezioni Umbria - Conte : "Il Governo va avanti"<br>Salvini e Meloni all'attacco : "Ho il sole, il cielo, il mare…". Il Premier ha risposto così, citando il brano Meraviglioso di Domenico Modugno, ai giornalisti che gli chiedevano se si sentisse messo in discussione dopo il risultato elettorale nelle regionali dell'Umbria. Poi, successivamente, Conte ha articolato meglio il suo pensiero: "Sono tranquillo, è un test regionale, a Tesei faccio le mie congratulazioni e auguri di lavorare al meglio per la comunità umbra, che ...

Conte : «L’Umbria? Non pesa sul Governo» E cita Modugno : «Ho il sole - il mare...» Renzi : «Foto di gruppo? Genialata» Video : Interpellato sulla batosta della coalizione di governo, il presidente del consiglio si consola con la canzone «Meraviglioso»

Governo - Conte : “Io in discussione? Penso alla canzone di Modugno : ho il sole - la terra e il mare…” : “Io in discussione? Avete presente la canzone di Modugno? Ho il sole, la terra e il mare…“. È la battuta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Nuvola di Roma per l’evento ‘Sindaci d’Italia’, alla domanda della sua posizione, eventualmente in discussione, come capo del Governo, dopo il voto in Umbria che ha visto la netta vittoria del centrodestra. Il brano a cui si riferisce Conte, ...

Elezioni Umbria - Conte : “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di Governo” : “Sono tranquillo. È un Test regionale che non è da trascurale affatto ma che non può incidere sul progetto di governo“. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Roma, commentando le Elezioni in Umbria e le eventuali ripercussioni sull’esecutivo guidato da M5s e Pd. L'articolo Elezioni Umbria, Conte: “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di ...

Governo - Salvini attacca Conte : “Se inchiesta del Financial Times vera - dimissioni in tre minuti” : “In democrazia conta il voto, non ci sono spallate. Se quello che scrive il Financial Times fosse solo parzialmente vero in qualsiasi Paese ci sarebbero le dimissioni tre minuti dopo“. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Perugia,nella conferenza stampa sul voto in Umbria, in riferimento all’inchiesta del FT su un presunto conflitto d’interessi del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Governo, ...

Umbria - Conte : voto non incide su Governo : 12.15 Il voto in Umbria"è un test da non trascurare affatto", ma "noi siamo qui a governare con coraggio e determinazione. Il nostro è un progetto riformatore per il Paese", ha detto il premier Conte a margine del convegno "Sindaci d'Italia",organizzato da Poste Italiane "Un test regionale non può incidere. Se non avessimo coraggio e lugimiranza sarebbe meglio andare a casa tutti", ha puntualizzato. Il premier ha aggiunto: "Dobbiamo avere ...

Candiani : Conte si comporta da Marchese del grillo - Renzi diverrà killer del Governo : Roma – “In Umbria il PD e la sinistra da tempo avevano iniziato una spirale autorefeRenziale, commettevano peccati e si davano anche l’assoluzione tra di loro. Ovvio che se vieni in Umbria a dire che i voti dei cittadini non contano niente come ha fatto Conte, questo dà l’idea di come si sono allontanati dalla gente”. “Il M5S alleandosi col PD è diventato migliore interprete delle manovre di palazzo. Speriamo che Di Maio ...

Elezioni Umbria - Salvini guarda già a Roma : “Governo non rappresenta il popolo - ora il voto”. Meloni : “Fossi Conte mi dimetterei” : Hanno votato poco più di 450mila persone, ma per il centrodestra le Elezioni in Umbria sono già un’opportunità per l’assalto al governo. Così era stato in campagna elettorale, così accade anche il giorno dopo le urne che d’altronde hanno consegnato alla Lega e alla sua candidata Donatella Tesei una vittoria schiacciante, con uno scarto di 20 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto dall’alleanza M5s-Pd. ...

Regionali Umbria - Salvini : “Giorni contati per il Governo. Conte - Zingaretti - Di Maio e Renzi abusivi” : “Avete votato e scelto la libertà a nome di 60 milioni di italiani. Perché i signori Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti che sono momentaneamente e abusivamente occupanti del Governo nazionale i giorni sono contati”: così Matteo Salvini parlando ai sostenitori riuniti davanti alla sede dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, a Perugia. L'articolo Regionali Umbria, Salvini: “Giorni contati per il governo. Conte, Zingaretti, Di ...