Golf | Tiger Woods nel mito | il giocatore più vincente della storia! Ora insegue il record

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019)è diventato ilista piùdi tutti i tempi, lo statunitense ha conquistato lo Zozo Championship in Giappone e ha così messo in bacheca il suo 82esimo sigillo nel PGA Tour (compresi i 15 Major). Il 43enne ha così agganciato Sam Snead in testa alla classifica dei giocatori più vincenti sul circuito professionistico americano, il suo connazionale fu un grande protagonista tra il 1935 e il 1965 lasciandoci poi nel 2002 all’età di 90 anni.potrà naturalmente superarlo nel prossimo futuro ma non dimentichiamo che a questi trionfi vanno aggiunte anche le 41 vittorie nell’European Tour (anche in questo caso sono compresi i 15 Majors che, dunque, in un computo totale non vanno conteggiati due volte). Ora l’icona delmondiale ha un unico obiettivo: ilassoluto di vittorie nei Major.è al momento fermo a quota 15 (5 ...

MediasetTgcom24 : Dal nostro blog GOLFANDO - Dieci anni fa in molti lo davano per finito. Oggi è il numero 6 al mondo… - IlmsgitSport : Golf, per #Tiger Woods vittoria record in Giappone: 82 trionfi in carriera - ilmessaggeroit : Golf, per #Tiger Woods vittoria record in Giappone: 82 trionfi in carriera -