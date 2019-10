Golf | PGA Tour 2020 | Tiger Woods trionfa in Giappone | suo il ZOZO Championship davanti a

Golf - PGA Tour 2019 : Tiger Woods continua la sua marcia da leader al Zozo Championship - McIlroy in forte ripresa : Testare il campo ufficialmente poco prima di un torneo può risultare davvero utile e formativo, se poi a provare le condizioni è mister Golf in persona le cose non possono che andare in un’unica direzione. Tiger Woods (-16), dopo aver già girato all’Accordia Golf Narashino Country Club di Chiba lunedì per via dello skins challenge, continua la sua marcia indisturbata verso il successo della prima storica edizione del Zozo ...

Golf - PGA Tour 2019 : il ruggito di Tiger. Woods in testa assieme a Woodland dopo il primo giro del Zozo Championship : Immortale. Tiger Woods chiude al comando il primo, storico, round di un torneo ufficialmente approvato dal PGA Tour per il proprio calendario in Giappone e si candida per la conquista del successo numero 108 in carriera. Sul campo par 70 dell’Accordia Golf Narashino Country Club di Chiba è cominciata nella notte italiana la prima edizione del Zozo Championship, e il più famoso Golfista della storia ha regolato gli altri 77 avversari chiudendo il ...

Golf - PGA Tour 2019 : un field stellare al via del Zozo Championship - il primo storico evento in Giappone. Esordiscono Woods - McIlroy e Spieth : Il PGA Tour si appresta ad affrontare il secondo round del trittico asiatico che si concluderà settimana prossima con il main event del WGC-HSBC Champions di Shaghai e questo weekend sarà di scena con il Zozo Championship 2019 all’Accordia Golf Narashino Country Club di Chiba. Si tratta di un evento storico in quanto è il debutto assoluto del Giappone nel massimo circuito del Golf, e si giocherà almeno fino al 2025 sullo stesso campo dove ...

Golf - PGA Tour 2020 : Justin Thomas vince sul filo di lana la CJ Cup e torna numero 4 del mondo : Justin Thomas torna a vincere un torneo sul PGA Tour dopo oltre un anno dall’ultima volta, ed è già certo di tornare, con questo risultato, al numero 4 del ranking mondiale. L’ex vincitore del PGA Championship è riuscito a imporsi, per la seconda volta in tre anni, nella CJ Cup @ Nine Bridges, in Corea del Sud, dopo un finale bellissimo in cui riesce a prevalere, all’ultima buca, con un birdie, al neozelandese Danny Lee, che ...

Golf - PGA Tour 2020 : Justin Thomas agguantato da Danny Lee quando manca un round della The CJ Cup @Nine Bridges : La stagione del PGA Tour continua con l’attesa campagna asiatica. Il circuito professionistico più ricco si è spostato in Corea del Sud per dar vita alla Cj Cup @Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari), evento che si svolge sul percorso par 72 del Nine Bridges Golf Club di Jeju Island (Corea del Sud). Particolarità del torneo sudcoreano è il field ridotto a 78 giocatori, ovvero i primi 60 della FedEx Cup della passata stagione, i ...

Golf - PGA Tour 2020 : Justin Thomas sale al comando della CJ Cup @Nine Bridges al termine dei primi due round : La stagione del PGA Tour continua con l’attesa campagna asiatica. Il circuito professionistico più ricco si è spostato in Corea del Sud per dar vita alla Cj Cup @Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari), evento che si svolge sul percorso par 72 del Nine Bridges Golf Club di Jeju Island (Corea del Sud). Particolarità del torneo sudcoreano è il field ridotto a 78 giocatori, ovvero i primi 60 della FedEx Cup della passata stagione, i ...

Golf - PGA Tour 2019 : An esalta il proprio pubblico alla CJ Cup at Nine Bridges - brilla ancora Niemann. Bene anche Jason Day : Il PGA Tour 2019 questa settimana anticipa il proprio programma di un giorno in quanto è in corso il primo dei tre tornei in Asia. In Corea del Sud è appena terminata la giornata d’apertura della CJ Cup, che si gioca sul campo par 72 del Nine Bridges Golf Club e dove sono presenti solamente 78 atleti in un torneo particolare che non prevede il taglio. Davanti a tutti troviamo il padrone di casa Byeong Hun An, abile a sfruttare le ottime ...

Golf - PGA Tour 2020 : in Corea del Sud la CJ Cup at Nine Bridges. Brooks Koepka sfida Hovland e i giovani rampanti : Si cambia scenario per questa settimana sul PGA Tour: la CJ Cup @ Nine Bridges, infatti, si disputa non negli Stati Uniti, ma in Corea del Sud, e precisamente sull’isola di Jeju, nota perché vi si trova la più alta montagna sudCoreana, l’Hallasan, che in realtà è un vulcano estinto da tempo, dal momento che l’ultima eruzione è avvenuta 800 anni fa. Il torneo ha una storia giovanissima: è nato nel 2017 e i suoi due vincitori ...

Golf - PGA Tour 2020 : Lanto Griffin si impone allo Houston Open davanti a Scott Harrington e Mark Hubbard : Lanto Griffin è il vincitore dell’edizione 2019 dello Houston Open, valevole per la stagione 2019-2020 del PGA Tour. 31 anni, californiano, Griffin trionfa per la prima volta sul circuito maggiore americano, conquistandosi così anche un prestigioso balzo in avanti nell’OWGR, dove sale fino al numero 108. Il punteggio finale è di -14, grazie al -3 odierno con il quale resiste ai suoi inseguitori più immediati. Secondo posto assieme ...

Golf - PGA Tour 2020 : round stellare di Lanto Griffin. L’americano vola al comando dello Houston Open : Lo Houston Open (montepremi 7,5 milioni di dollari) tira un sospiro di sollievo e si rimette in pari con le giornate chiudendo senza intoppi parte del secondo round e tutta la terza tornata. Al termine del sabato texano le kermesse del PGA Tour che si tiene sul percorso par 72 del Golf Club of Houston di Humble (Texas, Stati Uniti) vede al comando Lanto Griffin. Lo statunitense guida la leaderboard con lo score di -11 (205 colpi) e vanta una ...

Golf - PGA Tour 2020 : Peter Malnati al comando dello Houston Open al termine della seconda giornata : Le cattive condizioni climatiche non lasciano scampo al secondo round dello Houston Open (montepremi 7,5 milioni di dollari). La kermesse del PGA Tour che si tiene sul percorso par 72 del Golf Club of Houston di Humble (Texas, Stati Uniti) vede al comando di una classifica più che provvisoria Peter Malnati. Lo statunitense guida la leaderboard con lo score di -10 (134 colpi) ed è uno dei pochi ad aver terminato senza intoppi la seconda ...

Golf - PGA Tour 2019 : Austin Cook e Talor Cooch appaiati in testa dopo il primo giro dello Houston Open : La prima giornata dello Houston Open 2019 di Golf si è chiusa con una coppia di americani al comando. Austin Cook e Talor Gooch hanno terminato il proprio round di giovedì con uno score di 64 colpi e otto sotto al par e hanno preso il comando del torneo sul campo par 72 del Golf Club of Houston. In particolar modo risalta un dato statistico riguardo al primo giro di Cook, in quanto il ventottenne dell’Arkansas è tornato alla clubhouse dopo ...

Golf - PGA Tour 2020 : Henrik Stenson e Keegan Bradley tra i protagonisti dello Houston Open : Mentre a Roma sarà in pieno svolgimento l’Open d’Italia, non resterà fermo il PGA Tour, già virtualmente entrato nella sua stagione 2019-2020 da qualche settimana. Si gioca, infatti, lo Houston Open, torneo nato nel 1946 e che vanta nell’elenco dei vincitori Bobby Locke, Arnold Palmer (due volte), Gary Player, David Duval, Vijay Singh (tre volte), Adam Scott, Paul Casey, Phil Mickelson e, l’anno scorso, Ian ...