Gli Yes in Italia nel 2020 con tre date per celebrare i 45 anni di Relayer

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L'arrivo degli Yes insarà l'occasione per festeggiare, il settimo disco della carriera della band di Jon Anderson pubblicato nel 1974 e che quest'anno compie i suoi primi 45. Con il loro progressive rock di stampo britco, gli Yes conquistarono il mondo a partire dal 1968 efu il primo e unico album con il tastierista Patrick Moraz dopo l'abbandono dell'originario Rick Wakerman che lasciò la formazione per dedicarsi alla sua carriera solista. Il disco era composto da tre tracce, la prima delle quali spicca e per la lunghezza (circa 22 minuti di durata) e per la scelta tematica: The Gates Of Delirium è un'epica suite sul tema della guerra, liberamente ispirata all'opera Guerra E Pace di Lev Nikolaevic Tolstoj. L'inquietudine e il tormento bellico emergono dalla struttura del brano, che a tratti si presenta come una confusione sonora nella quale ...

