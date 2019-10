Gli 80 anni di Albertosi | «Donnarumma o Sirigu? Proverei Meret | ha un gran futuro»

È morto a 90 anni John Conyers - il politico afroamericano che per più tempo aveva fatto parte del Congresso deGli Stati Uniti : È morto a 90 anni John Conyers, uno dei più anziani e rispettati politici statunitensi. Conyers, del Partito Democratico, fu membro della Camera dei Rappresentanti per il Michigan dal 1965 al 2017, risultando il sesto parlamentate che ha trascorso più tempo

Ascolti TV | Domenica 27 ottobre 2019. Domina il finale di Imma Tataranni (22.2%) - male Benvenuti al Sud (9%). Formula 1 9.5%. Le Iene meGlio di Fazio. Maratona Mentana 8.6% : Imma Tataranni Nella serata di ieri, Domenica 27 ottobre 2019, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.742.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.039.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 – dalle 21.07 alle 22.38 – Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.812.000 spettatori (7.4%) mentre – ...

Mamma mostro fa abusare le due fiGlie piccole da un amico pedofilo di 64 anni : “Sapeva tutto” : Una donna di 27 anni, Sarena C Hall, di Green, in Ohio, è stata arrestata per aver permesso ad un amico di famiglia di 64 anni di abusare sessualmente delle sue due figlie, di età inferiore ai 10 anni. Entrambi si trovano in carcere in attesa di comparire davanti ai giudici. Le indagini sono partite in seguito ad una segnalazione arrivata ai servizi sociali.Continua a leggere

I Negramaro sbarcano su RaiPlay per un documentario che racconta Gli ultimi tre anni della band : RaiPlay e i Negramaro insieme per un evento unico: dal 15 novembre in esclusiva sulla nuova piattaforma “L’anima vista da qui”, il documentario che racconta gli ultimi tre anni di vita della band. Un viaggio che va dalla genesi dell’album “Amore Che Torni” agli highlights del tour, fino alle soddisfazioni personali, come la nascita dei figli, e il delicato momento vissuto dal chitarrista Emanuele Spedicato. “L’anima vista da qui”, realizzato in ...

Irene Capuano - ex U&D - riparte da famiGlia e amici in seguito alla fine con Mastroianni : L'annuncio della rottura tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni non ha sorpreso i telespettatori di Uomini e donne, che già da diverse settimane avevano notato la freddezza della coppia. Dopo mesi in cui non avevano mai nascosto il proprio amore, affidandosi soprattutto ai social network, Irene e Luigi non erano più apparsi insieme su Instagram, ammettendo di vivere un periodo di crisi. Dalla fase difficile alla rottura il passo è stato breve, ...

Il Toro limita i danni contro il CaGliari - ma la guarigione resta ancora lontana : Pari casalingo in rimonta: i granata non vincono da oltre un mese. Dopo un primo tempo incolore il gol di Zaza ridà entusiasmo. Che, però, dura poco

Alice Azzariti è la fiGlia di Imma Tataranni : “Faccio l’attrice per mia nonna” : Imma Tataranni, Alice Azzariti nel cast della serie televisiva di Rai 1: interpreta la figlia Valentina Alice Azzariti è la figlia di Imma Tataranni in televisione. La giovane attrice interpreta infatti il personaggio di Valentina nella serie televisiva, una grande opportunità che lei spera diventi solo un trampolino di lancio. Il suo sogno infatti è […] L'articolo Alice Azzariti è la figlia di Imma Tataranni: “Faccio l’attrice ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : quali saranno Gli avversari di Jannik Sinner? Spaventano Shapovalov - de Minaur e Tiafoe : Jannik Sinner parteciperà alle Next Gen ATP Finals 2019, il torneo riservato ai migliori otto Tennisti under 21 della stagione. L’evento andrà in scena all’Allianz Cloud di Milano dal 5 al 9 novembre, sarà l’ex PalaLido del capoluogo meneghino a ospitare questa kermesse dove i giovani si mettono in mostra e dove vedremo all’opera i fuoriclasse del futuro. L’azzurro scenderà in campo sul cemento indoor di Milano sfruttando una wild ...

Federica Panicucci compie Gli anni : per lei festeggiamenti speciali : Il tempo sembra non passare mai per Federica Panicucci, la presentatrice che da anni intrattiene ogni mattina migliaia di telespettatori. Classe 1967, Federica nasce il 27 ottobre in un paese in provincia di Livorno e fin da giovane muove i primi e timidi passi nel mondo dello spettacolo. Dall’esordio con Portobello, programma tv di Enzo Tortora, fino alle conduzioni di Festivalbar, Federica di strada ne ha fatta davvero tanta dimostrando ...

Madre di 38 anni uccide le fiGlie di sei e dieci anni. Un amico di famiGlia : “Erano inseparabili” : Ha ucciso le sue figlie, di sei e dieci anni. “Milka Djurasovic, di 38 anni, è stata accusata di due casi di omicidio” hanno confermato gli investigatori in una dichiarazione rilasciata oggi alla stampa australiana. E stando a PerthNow i corpi delle due bambine sono stati rinvenuti giovedì 25 ottobre nella loro abitazione a Perth. La donna, infermiera, è di origine bosniache. “Le due sorelle erano inseparabili e solo pochi mesi fa, ...

Australia - madre uccide le due fiGlie di 6 e 10 anni. Il vicino : “Siamo sotto choc” : I corpi di Tiana Djurasovic, 6 anni, e di sua sorella Mia di 10 anni sono stati rinvenuti primi di vita nel pomeriggio del 25 ottobre nella loro casa nella periferia di Perth. La madre, 38enne, è stata arrestata Si tratta del terzo caso di omicidio negli ultimi 18 mesi che vede protagonista un minore nella città Australiana.Continua a leggere