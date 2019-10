Giro d’Italia 2020 | quali saranno le 4 wild card? Due inviti obbligati | le squadre

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ald’Italiainvitate quattrodagli organizzatori della RCS Sport, si tratta di formazioni al di fuori del World Tour e che naturalmente non sono già ammesse di diritto alla Corsa Rosa (19 compagini sono già certe di potere e dovere correre sulle strade del Bel Paese). La riforma della UCI ha però cambiato le carte in tavola e ci dovrebbero essere delle novità per la prossima edizione che scatterà sabato 9 maggio da Budapest. La novità poco gradita prevede che duefiniscano automaticamente alle due migliori Professional del ranking 2019 che sono la Total Direct Energie (Francia) e la Wanty Gobert (Belgio) mentre gli altri due postiassegnati a totale discrezione della RCS che verosimilmente punterà suitaliane. Il direttore Mauro Vegni spera che la compagine transalpina si concentri sul Tour de France in quanto gara di casa e che ...

