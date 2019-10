Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) SMA, al via la campagnadi– Il corto conper lo screening neonatale La campagna di Famiglie SMA e Omar per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce. Il test genetico gratuito è per la prima volta una realtà nel Lazio e presto in Toscana. Lo screening neonatale può cambiare il destino di un neonato affetto da Atrofia Muscolare Spinale (SMA), una malattia rara, neurodegenerativa, così grave da essere la prima causa genetica di mortalità infantile. Raccogliendo una sola goccia di sangue nelle prime ore di vita si può anticipare la diagnosi e intervenire tempestivamente. Lo screening è un momento importante nella vita di un bimbo, ed è importante che i futuri genitori possano dare un consenso ben informato e consapevole del valore di questo gesto di prevenzione. Per questo nasce #Giochiamodianticipo, la campagna ...

romadailynews : “Giochiamo di Anticipo” con la SMA: Fabrizio Colica e Michela Giraud protagonisti del corto… -