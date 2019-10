Ginnastica | tutti i nuovi elementi inventati dalle italiane | 9 movimenti nel Codice dei

Ginnastica - le Fate entrano nella World Class Gymnast! 57 italiane tra le migliori al mondo di tutti i tempi : La FIG ha istituito da tempo la World Class Gymnast, una Classe di merito in cui sono inserite le atlete che si sono messe maggiormente in luce nella storia di questa disciplina. Entrare in questa speciale “Classifica” è abbastanza complesso, bisogna disputare almeno una finale ai Mondiali o alle Olimpiadi (sia essa di squadra o individuale). Va da sé che soltanto le migliori atlete possono fregiarsi di questo speciale ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutti i qualificati a Tokyo tra squadre e individualisti - assegnati 79 pass ai Mondiali : Ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si sono assegnati ben 79 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si tratta di una fetta cospicua per il settore maschile visto che complessivamente sono a disposizione 98 posti per i Giochi. Si è definito il quadro delle 12 squadre ammesse ai Giochi (quattro ginnasti per ogni Nazioni) e sono poi stati consegnati diversi posti agli individualisti attraverso il concorso generale e le finali di specialità. Gli ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Finali di Specialità - tutti gli azzurri in gara (13 ottobre) : oggi domenica 13 ottobre si disputano cinque Finali di Specialità aii Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si conclude la rassegna iridata e si preannuncia grande spettacolo. Simone Biles va alla caccia della magica doppietta tra trave e corpo libero, la statunitense è la grande favorita della vigilia e ha tutte le carte in regola per imporsi su entrambi gli attrezzi anche se sui 10 cm sarà sempre una roulette. Uomini ...

Ginnastica - Marco Lodadio vola alle Olimpiadi 2020 con le Fate ed Edalli : l’Italia a Tokyo per sognare. Tutti i qualificati : Marco Lodadio si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie alla medaglia d’argento conquistata agli anelli ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Il romano non ha deluso le aspettative della vigilia, si è confermato sul podio iridato dopo il bronzo dell’anno scorso e si è così guadagnato il sacrosanto pass per la prossima rassegna a cinque dove si presenterà tra i grandi favoriti della vigilia: l’obiettivo è ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Finali di Specialità - tutti gli azzurri in gara (12 ottobre) : oggi sabato 12 ottobre si disputano cinque Finali di Specialità aii Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si preannuncia grande spettacolo. Simone Biles e Jade Carey battaglieranno al volteggio, Nina Derwael vuole la conferma alle parallele asimmetriche, l’Italia si stringe attorno a Marco Lodadio che insegue la medaglia agli anelli e il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito il calendario completo, il ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Finale all-around - tutti gli azzurri in gara (11 ottobre) : oggi venerdì 11 ottobre si disputa la Finale all-around maschile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si preannuncia grande spettacolo nella gara che premia il Redella Polvere di Magnesio cioè l’atleta più completa, la migliore nel concorso generale individuale. Confronto serratissimo tra il russo Artur Dalaloyan (detentore del titolo), il cinese Xiao Ruoteng (l’anno scorso secondo ma con lo stesso ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Finale a squadre maschile - tutti gli azzurri in gara (9 ottobre) : oggi mercoledì 9 ottobre si disputa la Finale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si preannuncia grande spettacolo con l’annunciata battaglia tra USA, Cina e Russia per la conquista della medaglia d’oro: la Cina difende il titolo trascinata da Xiao Ruoteng, il Giappone punta sulla compattezza del team, la Russia ha chiuso davanti le qualifiche e sogna in grande con Nikita Nagornyy e Artur ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - il bronzo delle guerriere. Miglior risultato della storia : tutti i precedenti con la squadra : L’Italia torna sul podio della gara a squadre femminile dei Mondiali di Ginnastica artistica dopo addirittura 69 anni dalla prima e unica volta. La nostra Nazionale ha compiuto un’impresa fuori dal comune alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) e ha conquistato una medaglia di bronzo che ha fatto la storia, possiamo tranquillamente dire che il risultato odierno è il Migliore di tutti i tempi per il nostro movimento anche perché ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finale a squadre femminile - tutti gli ordini di rotazione. L’Italia parte al corpo libero : Oggi martedì 8 ottobre (ore 14.30) si disputa la Finale a squadre femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata. Si preannuncia grandissimo spettacolo nella prova che premia il miglior movimento planetario, gli USA vanno a caccia del quinto titolo iridato e non dovrebbero avere problemi a imporsi mentre Russia e Cina battaglieranno per le ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tuttI gli individualisti qualificati - 12 pass dai Mondiali. C’è Ludovico Edalli : Attraverso l’all-around delle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica sono stati assegnati 12 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono finite nelle mani di individualisti le cui Nazioni non sono qualificate ai Giochi con la squadra, massimo 1 posto per Paese. C’è anche il nostro Ludovico Edalli. individualisti qualificati ALLE Olimpiadi 2020: Carlos Edriel Yulo (Filippine) Manrique Larduet (Cuba) Ludovico ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : tutti i qualificati alle finali maschili. C’è Marco Lodadio agli anelli : A Stoccarda (Germania) si è concluso il turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Si è dunque defiinito il quadro degli ammessi alle varie finali della rassegna iridata: squadra, all-around e specialità. Di seguito tutte i qualificati alle finali maschili, c’è Marco Lodadio agli anelli. CONCORSO A ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli azzurri in gara (6 ottobre) : oggi domenica 6 ottobre proseguono i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) va in scena la prima giornata di qualificazioni maschili. Tocca all’Italia che scenderà in pedana alle ore 10.00 nella prima suddivisione: Marco Lodadio e compagni cercano l’impresa e vogliono la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, servirà la gara perfetta per raggiungere l’obiettivo ma gli azzurri hanno tutte le gare per ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia - facci sognare! Fate per le Olimpiadi - tutti con le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata – Italia, 163 punti per le Olimpiadi – La cronaca della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi sabato 5 ottobre va in scena la seconda giornata delle qualificazioni femminili: si preannuncia grande spettacolo a Stoccarda, show dalle 09.00 alle 22.00 con ben sei suddivisioni al termine ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : i migliori punteggi stagionali delle azzurre - tutti i personali delle Fate. Come si presenta l’Italia : L’Italia si sta preparando in vista dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 femminile, il nostro quintetto femminile si avvicina a grandi passi alla rassegna iridata e sta già pensando al turno di qualificazione dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze di Enrico Casella vogliono incantare e hanno le potenzialità per ottenere dei buoni risultati ...