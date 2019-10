Gedi | Carlo De Benedetti lascia la presidenza onoraria Cir | “Irricevibile” la sua

Carlo De Benedetti lascia la presidenza onoraria di Gedi : Carlo De Benedetti lascia la presidenza onoraria di Gedi. “Confermando le mie divergenze sulla condizione e prospettive dell’azienda, per coerenza rinuncio alla carica di presidente onorario”, spiega De Benedetti.“Prendiamo atto della sua decisione di rinunciare alla carica di presidente onorario e desideriamo esprimere il nostro ringraziamento per il contributo determinante da lei fornito alla società negli ultimi ...

La mossa di Carlo De Benedetti risveglia l'interesse su Gedi : Milano. Erano mesi che, voci più o meno attendibili, parlavano dell'interesse di potenziali acquirenti per il gruppo Gedi, proprietario di Repubblica, La Stampa e numerose altre testate. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato che in prima fila ci potesse essere il fondatore del gruppo Espresso, Carlo

Offerta di Carlo De Benedetti per Gedi - il Cdr di Repubblica : "Impegnati a salvaguardare valori" : Il comitato di redazione di Repubblica registra l’importante novità relativa agli assetti proprietari del Gruppo Gedi, comunicata dall’ingegner Carlo De Benedetti. “Anche in questo frangente, il Cdr si impegnerà per salvaguardare i valori e il lavoro quotidiano di una redazione che, sin dalla sua fondazione, ha contribuito a scrivere una delle pagine più importanti della storia civile e politica del ...

Carlo De Benedetti ha fatto un’offerta per ricomprare il 30% di Gedi Spa : L’imprenditore Carlo De Benedetti ha presentato un’offerta per acquisire il 29,9 per cento delle azioni di Gedi Spa, cioè il vecchio Gruppo Espresso che De Benedetti ha presieduto a lungo, fino al 2017. Gedi Spa oggi è la società editrice