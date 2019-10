Gazzetta | Napoli vivo nonostante la Champions | ma i punti persi peseranno come macigni

Gazzetta : il fantasma di Ibrahimovic ha scosso gli attaccanti del Napoli : Oggi dovrebbe tornare Milik in campo, scrive il quotidiano. Lo stadio di Ferrara gli riporta alla mente il secondo infortunio, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, poco dopo che si era ripreso dallo stesso incidente all’arto destro. Ha vissuto mesi difficili, Milik, prima di ritornare a essere protagonista. Lo spettro Ibrahimovic. Le anticipazioni di Aurelio De Laurentiis sulla possibilità d’ingaggiare Zlatan ...

Gazzetta : Fabian - al centro del Napoli e al centro del mondo : Sulla Gazzetta dello Sport Fabian Ruiz. Al centro del mondo, scrive la rosea, perché nel giro di un anno il centrocampista è passato dal Betis alla Serie A, ha vinto l’Europeo Under 21, si è guadagnano un posto nella Roja ed è inseguito dai più importanti club europei. Ha iniziato sottotono da trequartista, poi Ancelotti lo ha arretrato in mediana, mettendolo al centro del gioco del Napoli. E i risultati sono diventati eccellenti, scrive ...

Spal-Napoli - probabile formazione Gazzetta : Milik e Mertens per vincere a Ferrara : La gazzetta dello Sport conferma la coppia Mertens-Milik per l’attacco del Napoli a Ferrara contro la Spal. Nessun dubbio a centrocampo, dove si riconfermato i titoli dell’Austria. In difesa Ancelotti ha sperato di poter recuperare Manolas, che però ieri a radio Kiss Kiss ha invece confermato che non sarà della partita perché non ha ancora recuperato dall’infortunio. Toccherà ancora a Luperto sostituirlo e a Di Lorenzo giocare ...

Gazzetta : Ibra al Napoli? Difficile per la questione dei diritti d’immagine : Ibra spalanca le porte all’Italia, scrive la Gazzetta dello Sport. Non ha preso troppo bene la sconfitta di ieri in MLS e ha minacciato di lasciarla ha segnato 1 gol e confezionato un assist – e la sua delusione è esplosa a fine gara con gesti censurabili nei confronti del pubblico, più volte irriso con plateali palpate delle proprie parti intime. Nel tunnel si è scontrato con un dirigente avversario, prima di essere separato. Poi ...

Gazzetta esalta il Napoli : “Ci voleva - vittoria fuori casa pirotecnica e sfrontata! Ora bisogna solo impegnarsi per buttare la qualificazione…” : La Gazzetta dello Sport elogia il Napoli dopo la vittoria sul Salisburgo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola elogia gli azzurri per la vittoria in casa del Salisburgo dal sapore speciale. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Napoli concreto, forte, decisivo. Ci voleva una vittoria così fuori casa, pirotecnica e sfrontata. Ci voleva per dimostrare che se vogliono, le squadre italiane possono. Il Napoli passa a Salisburgo, a casa ...

Gazzetta : ad Ibra il Napoli proporrebbe un anno e mezzo di contratto a 4 milioni a stagione : Ne tira fuori una al giorno il presidente De Laurentiis secondo la Gazzetta dello Sport e non è mai banale. L’ultima, almeno fino ad oggi, è di ieri e riguarda Zlatan Ibrahomovic. Il calciatore, il cui contratto in MLS scade a gennaio, aveva dichiarato qualche giorno fa di vedere di buon occhio un suo possibile approdo a Napoli, un suo futuro come quello di Maradona al fianco del suo amico Ancelotti. Dichiarazioni che non hanno trovato ...

Gazzetta : garanzia Meret. Il portiere del Napoli imbattuto in Champions : Fondamentale, in partite come quella del Napoli di stasera contro il Salisburgo, in Champions, è non subire gol. E da questo punto di vista, scrive la Gazzetta dello Sport, per Ancelotti una garanzia è data da Meret. Il portiere del Napoli è imbattuto da tre giornate: 2 di campionato e 1 di Champions. Contro il Verona ha dato spettacolo con tre parate consecutive, per le quali si sarà beccato gli improperi degli avversari, che lo hanno preso a ...

La Gazzetta sui falli di mano : il caso Tonali e poi Zielinski in Fiorentina-Napoli : La Gazzetta dello Sport analizza i casi più discussi di falli di mano delle prime otto giornate di campionato. Lo fa basandosi sul nuovo regolamento dell’Ifab che, a pagina 91, parla del tema. Ieri sera, in Brescia-Fiorentina, c’è stato il caso Tonali. Nel regolamento si legge: «È un’infrazione se un calciatore ottiene il possesso/controllo del pallone dopo che questo ha toccato le sue mani/braccia e poi crea un’opportunità di ...

Gazzetta : Salisburgo-Napoli - Mertens favorito - ma sarà difficile rinunciare a Milik : Ancelotti gli aveva dato fiducia, anzi aveva confermato in più di un’occasione che il centravanti del Napoli era lui e non si poteva mettere in discussione, e Milik ha ripagato la fiducia del suo allenatore. Bisognava aver pazienza per ritrovare i gol del polacco che a Genk ne aveva sbagliati decisamente troppi, ma la doppietta contro il Verona dà decisamente ragione ad Ancelotti, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Milik, dopo ...

Gazzetta : Napoli - ben 9 calciatori a segno. Manolas a quota 2 : Con il ritorno al gol di Arkdius Milik, il Napoli conquista un piccolo primato, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Nelle prime 8 di questo campionato la formazione di Ancelotti è l’unica squadra ad aver mandato in rete ben 9 calciatori. Guida la classifica dei marcatori azzurri Mertens a quota 4, poi Insigne con 3 reti e addirittura Manolas a quota 2. Sotto quest’aspetto, il gioco di Ancelotti favorisce gli inserimenti dei difensori, ...

Milik o Ibrahimovic? Gazzetta : “Ibra resta pure a Hollywood - qui sto io” - il Napoli riparte… : Gazzetta su Milik e il Napoli L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha dedicato un lungo editoriale al campionato di Serie A, in cui ha dedicato uno spazio al Napoli visto ieri contro il Verona. Ecco quanto si legge: Il Napoli è ripartito, da doppietta di Milik : «Ibra, resta pure a Hollywood, qui basto io». “Il polacco ha segnato il secondo gol con un’acrobazia da arti marziali. Roba da Zlatan, appunto, ...

Gazzetta : Ibrahimovic parla del futuro a Napoli proprio mentre Raiola è a Castel Volturno : Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport scrive un lungo commento a margine dell’intervista che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato oggi. Non ci vuole un veggente per capire che il centravanti on vuole ritirarsi, non ha ancora dato tutto, anzi, nonostante i suoi 38 anni, è alla ricerca di nuovi stimoli il ritorno in Italia è uno sfizio che lo intriga non poco. E dov’è la patria dello sfizio? Napoli, appunto, la città di Diego e calamita di ...

Gazzetta : 3 settimane di stop per Zapata - salterà il Napoli : La Gazzetta dello Sport conferma quanto riportato ieri da Sky circa l’infortunio di Duvan Zapata. L’attaccate dell’Atalanta si è sottoposto ieri agli esami che hanno riscontrato una lesione di primo grado all’adduttore destro. Il colombiano dovrebbe restare fermo per tre settimane e saltare numerose gare: Lazio (sabato), City (martedì prossimo e il 6 novembre), Udinese (27 ottobre), Napoli (30) e Cagliari (3 novembre). Da ...

Gazzetta : rinnovo Mertens - il Napoli offre un biennale a 2 - 5 - il belga preferisce guardarsi intorno : Distanze siderali tra il Napoli e Mertens per quanto riguarda il rinnovo, scrive la Gazzetta dello Sport. Tanto che, nonostante l’attaccante belga abbia più volte dichiarato di non voler andare via, appare plausibile pensare che stia prendendo in considerazione altre offerte tra cui quella arrivata dal Dalian di Rafa Benitez. Mertens è un altro caso spinoso, perché lui di milioni ne guadagna 4, a stagione, e il Napoli vorrebbe rinnovargli ...