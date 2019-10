Gardaland Magic Halloween – Giovedì 31 ottobre l’ultimo weekend di festa

Fonte : sportfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019)31Party aprelungodi. Dj set by RTL 102.5 fino alle 24 e special guest Elodie e The Kolors Tremate, tremate, l’Party è tornato! Il 31è ormai alle porte esi prepara a festeggiare questa ricorrenza in grande stile chiamando a raccolta zombie, vampiri e mostri di ogni tipo per dare vita ad unadavvero imperdibile. Per l’occasione il Parco sarà aperto dalle 10.00 alle 24.00 e regalerà ai propri Visitatori ben 14 ore di puro divertimento tra musica e adrenalina. Cuore del party sarà piazza Ramses che, con il calare delle tenebre, si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto. Dalle 18.30 alle 20.00, il primo ad aprire le danze e a scaldare il pubblico con le sue playlist sarà dj Zeno e, a seguire, il dj set di Cat Poulain e Filippo Graziani farà scatenare gli ...

