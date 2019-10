Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Zombie, vampiri e mostri ma anche la musica die dei Theil 31è la festa didel parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Verona) che il 31e per tutto il weekend si trasformerà in una location dell'horror per una festa in grande stile. Per l’occasione il parco rimarrà aperto dalle 10.00 alle 24.00, prolungando il normale orario di chiusura. 14 ore di divertimento tra musica e zombie con il fulcro delle attività in Piazza Ramses. Dal calare delle tenebre una discoteca a cielo aperto è ciò che attende bambini, ragazzi ed adulti a. Dalle 18.30 alle 20.00 sono attesi dj set di dj Zeno, Cat Poulain e Filippo Graziani per ballare a ritmo delle hit più famose in attesa della Discoteca Nazionale di RTL. Alle 21.00 arrivano Angelo Baiguini, Giorgia Surina, Andrea de Sabato, Angelo di ...

OptiMagazine : Gardaland Halloween Party con Elodie e The Kolors il 31 ottobre - zazoomblog : Gardaland Magic Halloween – Giovedì 31 ottobre l’ultimo weekend di festa - #Gardaland #Magic #Halloween #Giovedì - AssociazioneUNA : @FMediasrl in partnership con @rtl1025 firma anche quest’anno il #GardalandHalloweenParty -