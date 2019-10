Flora Canto ricorda la storia d’amore con Bisciglia | il rapporto tra i due oggi

Caos a ‘Tale e Quale show’ - Flora Canto è fiume in piena : fiumi di veleno contro la giuria : Caos a ‘Tale e Quale show’. Ad innescare la miccia, l’esibizione di Lidia Schillaci durante la puntata andata in onda ieri 25 ottobre. Sulla questione si è pronunciata anche Flora Canto, ex concorrente del programma . La bocciatura di Lidia che ha interpretato Mia Martini ha causato i malumori sia dei telespettatori, che sui social hanno espresso il loro dissenso, sia del fidanzato della Schillacci, che ha avuto un duro sfogo. A questo, si sono ...

Tale e Quale Show - Flora Canto scoppia a piangere in diretta : ecco l'esibizione 'incriminata' (VIDEO) : Non soddisfatta della sua interpretazione di 'Quando nasce un amore' di Anna Oxa, l'attrice si lascia andare ad un momento...

Vieni da me - Flora Canto si commuove per la lettera inviata dal suo compagno Enrico Brignano : A Vieni da me Flora Canto, protagonista di Tale e quale show in queste settimane, è stata ospitata per un'intervista confidenziale con Caterina Balivo nella quale famiglia e amore sono state le parole chiave che hanno svelato la parte più emozionale dell'attrice, raramente vista davanti alle telecamere. Al suo fianco c'è il popolare attore Enrico Brignano con la quale fa coppia da quasi 6 anni ("Noi ci siamo conosciuti in teatro. Un amico in ...

TALE E QUALE SHOW 2019 - FINALE/ Diretta e vincitore : Flora Canto nei primi sei? : TALE e QUALE SHOW 2019, Diretta, vincitore e classifica puntata FINALE 18 ottobre: chi sarà l'erede di Antonio Mezzancella, vincitore della scorsa edizione?

Tale e Quale - Flora Canto sul passato a Uomini e Donne : “Mi è servito” : Uomini e Donne, Flora Canto ricorda la sua partecipazione come corteggiatrice: “Mi è stata utile” E’ attualmente tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2019 Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, che il pubblico televisivo ricorda anche per la sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne, risalente a diversi anni fa. E proprio di quell’esperienza l’artista ha parlato nella lunga intervista rilasciata ...

Flora Canto imita Orietta Berti - che svela : “Avevo paura di cadere” : Tale e Quale Show, Orietta Berti svela: “Avevo paura di cadere dentro l’ascensore” Puntata ricca di Tale e Quale Show che, dopo Francesco Pannonfino e Tiziana Rivale è toccato a Flora Canto imitare la grande Orietta Berti, attualmente impegnata con Domenica In di Mara Venier in un ruolo simpatico e fatto apposta per lei. La concorrente di Tale e Quale Show ha cantato ignara del fatto che nell’ascensore si nascondesse ...

Tale e Quale show - Enrico Brignano giudica Flora Canto. Social impazziti per quel particolare : Con una magistrale interpretazione della poesia di Chiedi chi erano i Beatles, cantata da Gaetano Curreri e gli Stadio nel 1984, Agostino Penna si è aggiudicato la seconda puntata di Tale e Quale show 9. Il cantante, pianista e compositore è passato dagli stacchi musicali di Uomini e donne a condurre anche la classifica complessiva del programma condotto da Carlo Conti, con 120 punti. Anche in questa seconda puntata è stato unanime il consenso ...