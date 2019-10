Fisco | manette agli evasori da Natale Acconto Iva primo test sulla stretta penale

Fisco - Cantone : “Inasprimento delle pene serve - ma evasione non si vince solo con le manette” : “È giusto dare un segnale contro l’evasione, che è strettamente legata alla corruzione e che è un danno a tutti. Va bene inasprire le pene ma non è con le manette che si vince l’evasione, così come per la corruzione”. Lo ha detto il presidente dell’Anac Raffaele Cantone, rispondendo alle domande dei giornalisti, durante la presentazione a Roma del rapporto sulla corruzione in Italia nel triennio ...