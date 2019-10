Firenze | bambino di 10 anni chiama la polizia mentre il padre pesta la mamma

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Lavinia Greci Il piccolo, che ha assistito alla violenza insieme alla sorellina, ha alzato il telefono eto subito gli agenti. Al loro arrivo è sceso nelle scale condominiali per condurli velocemente in casa. Ilè stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce Insieme alla sorellina più piccola, ha assistito alggio violento della suaall'interno del loro appartamento. E a quella scena, così aggressiva e brutale, non ha retto e ha chiesto subito aiuto. Così, undi dieciha avvisato laper fare in modo che qualcuno fermasse la furia del, che stava picchiando la moglie (e madre dei suoi due figli). Secondo quanto riportato da Il Corriere fiorentino, il fatto risalirebbe a domenica sera, quando un 63enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e minacce a pubblico ufficiale. In base alle ...

