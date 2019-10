Fiorentina-Lazio | Rybery perde la testa | arriva la pesante squalifica

Fiorentina-Lazio 1-2 : decide tutto Immobile all’89’ : Dopo la sconfitta di Glasgow, la Lazio si riscatta subito in campionato. Nel posticipo che chiude la nona giornata di Serie A al Franchi la squadra di Inzaghi batte 2-1 la Fiorentina e sale al sesto posto in classifica. Nel primo tempo Correa sblocca la gara al 22', poi Chiesa pareggia subito i conti al 28'. Nella ripresa poi Immobile (89') riporta avanti i biancocelesti tra le proteste e Dragowski para un rigore a Caicedo nel recupero. Espulso ...

Fiorentina-Lazio - la rabbia di Commisso : “credevo avessimo finito con certi arbitraggi - scandaloso quanto successo ieri” : Lunga scia di polemiche dopo Fiorentina-Lazio: il presidente Viola, Rocco Commisso, esprime tutta la sua delusione per alcune decisioni arbitrali dubbie Posticipo ricco di polemiche quello tra Fiorentina e Lazio. Alcune decisioni arbitrali non sono state gradite all’ambiente Viola che nel post gara ha fatto sentire la propria delusione. Dure le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, rilasciate ai microfoni di Radio ...

La Lazio batte una grande Fiorentina : Inzaghi più tranquillo : Mister Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo grazie ai tre punti, conquistati all’ultimo respiro al Franchi, dalla sua Lazio.

Correa - Immobile - la Lazio liquida la Fiorentina : Correa, Immobile, la Lazio liquida la Fiorentina – E finalmente la Lazio vera, quella che gioca per novanta minuti, non per metà partita. Il 2-1 inflitto ai viola dice meno di quello che si è visto in campo, con l’arbitro Guida che ha negato ai biancazzurri un rigore per lo spintone dato da Caceres in area a Lazzari. Al 19’ Immobile che butta in rete un passaggio di tacco di Luis Alberto, ma il gol è annullato per un fuorigioco ...

Fiorentina-Lazio - parola agli allenatori. Montella : “Perché niente Var?”. Inzaghi : “Non parlo più” : Il posticipo domenicale tra Fiorentina e Lazio, che ha chiuso la 9^ giornata di Serie A, è andato ai biancazzurri. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due allenatori Montella ed Inzaghi. Montella – “Io non capisco perché sull’episodio decisivo a 5′ dalla fine, in una gara tirata, l’arbitro non sia andato a controllare le immagini al Var. Quando c’è la Var e non si va a ...

Fiorentina-Lazio 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Immobile fenomeno - Ribery eterno [FOTO] : Fiorentina-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Posticipo domenicale di Serie A nonché match di chiusura di questo 9° turno. Al Franchi si affrontano una Fiorentina in formissima ed una Lazio ferita per la sconfitta beffa in Europa League al Celtic Park. La gara è appena terminata, 1-2 il risultato finale. Partita dai due volti: viva nel primo tempo, con le reti di Correa e Chiesa, e soporifera nella ripresa. Ma è Immobile a deciderla ...

Immobile show fa volare la Lazio - l’attaccante segna nel finale : Fiorentina KO e furiosa con l’arbitro [FOTO] : Fiorentina-Lazio live, le formazioni ufficiali – La Fiorentina arriva in serie positiva allo scontro con la Lazio. Sei partite senza sconfitta per i viola. La squadra di Montella vuole proseguire su questa scia per risalire posizioni in classifica. La Lazio, invece, è reduce dal pareggio in rimonta contro l’Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi vuole mantenere posizioni importanti per lottare per obiettivi come la ...

Calcio : posticipo - Fiorentina-Lazio 1-2 : 22.48 Colpaccio della Lazio a Firenze (1-2) maturato nel finale.Con questo successo biancocelesti sesti a quota 15 punti. L'intesa Ribery-Chiesa funziona alla grande, si vede fin dai primi minuti,ma la Lazio è viva e passa al 22' con Correa su assist di Immobile (convalida con il Var). Poco dopo Correa potrebbe raddoppiare, ma Dragowski si supera. Scampato il pericolo,ecco il pari viola al 27': perfetto Ribery per Chiesa che insacca di ...

