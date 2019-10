Fiorentina | Commisso furioso | “Scandaloso quanto successo ieri Perché gli arbitri non

Fiorentina-Lazio - la rabbia di Commisso : “credevo avessimo finito con certi arbitraggi - scandaloso quanto successo ieri” : Lunga scia di polemiche dopo Fiorentina-Lazio: il presidente Viola, Rocco Commisso, esprime tutta la sua delusione per alcune decisioni arbitrali dubbie Posticipo ricco di polemiche quello tra Fiorentina e Lazio. Alcune decisioni arbitrali non sono state gradite all’ambiente Viola che nel post gara ha fatto sentire la propria delusione. Dure le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, rilasciate ai microfoni di Radio ...

Fiorentina - Nardella vende la Mercafir perchè Commisso non porti lo stadio fuori Firenze : E’ un fiume in piena il nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso, che in pochi mesi ha prima effettuato una buona campagna acquisti, poi il proponimento che dopo l’anno di transizione, questo, la Viola lotterà per obiettivi sempre più prestigiosi, ed infine l’acquisto dei terreni a Bagno a Ripoli, dove sorgerà la nuova casa della Fiorentina. Intanto Nardella ha messo in vendita gran parte dei terreni della Mercafir proprio nella giornata di ...

Stadio Fiorentina - si farà in 48 mesi e sarà di proprietà : le parole di Commisso - Nardella e Barone : ‘‘Il Comune di Firenze e il sindaco Nardella hanno fatto un importante passo in avanti per permettere a chi, come noi della Fiorentina vuole investire sul territorio, di avere certezze e iter chiari e più snelli. Iniziano a vedersi concrete possibilità per realizzare un’opera importante come potrà essere il nuovo Stadio della Fiorentina”. E’ il commento del proprietario viola Rocco Commisso dopo aver appreso ...

Stadio Fiorentina - la fretta di Rocco Commisso e le lungaggini burocratiche scatenano la guerra tra Firenze e i Comuni limitrofi : Lì dove nel 1988 si tenne la festa nazionale dell’Unità, l’ultima del Pci prima della Bolognina, potrebbe sorgere il nuovo Stadio della Fiorentina di Rocco Commisso. Potrebbe. Perché i trenta ettari della festa Comunista si trovano a Campi Bisenzio, una manciata di chilometri dalla cupola del Brunelleschi, un’inezia per il tycoon americano, abituato ad altre distanze: “Non ci sono stadi a Manhattan, un quartiere che è cinque volte la popolazione ...

Fiorentina – Commisso farà costruire un centro sportivo da 25 ettari : La nuova gestione della Fiorentina ha individuato la zona in cui costruire il centro sportivo. Commisso ora punta allo stadio. Fiorentina – A Bagno a Ripoli sorgerà il nuovo centro sportivo “La Fiorentina ha scelto Bagno a Ripoli (Firenze) per la sua nuova casa e il centro sportivo. La casa viola, spiega il club, “si estenderà su una superficie di circa 25 ettari e sarà uno dei centri sportivi più grandi in Italia, ...

Fiorentina - Commisso tra i 400 uomini più ricchi degli Usa : lo dice la rivista “Forbes” : Il presidente e proprietario della Fiorentina Rocco Commisso è stato inserito anche quest’anno dalla rivista “Forbes” fra i quattrocento americani più ricchi. L’azionista di maggioranza del club gigliato si piazza al 131^ posto e, secondo stime non ufficiali, il suo patrimonio complessivo si aggirerebbe intorno ai 4,8 miliardi di dollari. “Poco dopo essere emigrato negli Stati Uniti dall’Italia ...

Fiorentina - Pradè allo scoperto : da Commisso a Chiesa - da Ribery a Ibrahimovic : “La gente è intelligente e ci ha dato tempo per lavorare, abbiamo fatto tutto in poche settimane. Montella ha avuto la squadra in mano il 2 settembre, ringrazio i tifosi perché ci hanno concesso tempo. La vittoria contro la Sampdoria ci ha dato serenità”. Così Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva. Su Ribery. “Non ci ha sorpreso, sapevamo quello che facevamo, lo ...

Fiorentina - Commisso svela tutto : lo stadio - gli obiettivi ed il colpo Ribery : Non solo importanti progetti per il futuro, la Fiorentina di Commisso sta raccogliendo i frutti anche in campionato dopo gli ultimi importanti risultati. Uno stadio nuovo a Firenze? “Certo ma non solo, serve anche un centro sportivo. E potremmo ristrutturare il Franchi, è un monumento del calcio italiano”. Sono le dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in collegamento con “Un giorno da ...

Fiorentina - Commisso si gode Ribery : “un vero e proprio affarone - adesso ce lo invidiano tutti quanti” : Il patron della Fiorentina ha parlato dell’arrivo di Ribery, coccolandosi il centrocampista francese e facendogli i complimenti per la sua abnegazione Franck Ribery ha già convinto la Fiorentina, prendendosi sulle spalle la squadra viola e trascinandola da leader vero. Prestazioni esaltanti di domenica in domenica, ultima quella contro il Milan che gli è valsa la standing ovation da parte dei tifosi rossoneri. Jennifer ...

Fiorentina - il retroscena di Barone su Commisso poi indicazioni di mercato : “Il rinnovo di contratto di Chiesa? Durante le recenti conferenze stampa ho detto di lasciar giocare Federico e farlo pensare al campo. E’ sotto contratto, inutile parlare sempre del suo rinnovo perche’ lui e’ un giocatore molto importante della Fiorentina e della Nazionale italiana. Sta facendo un ottimo inizio di campionato e vorrei lasciarlo tranquillo. E’ un ragazzo molto giovane ed il tempo per tutto il ...

La bomba di Sundas per la Fiorentina : “Commisso - ti porto Messi a Firenze” : Una bomba, sicuramente destinata a rimanere tale. E’ quella lanciata dal procuratore sportivo Alessio Sundas, che ha intenzione di proporre un interessante affare al presidente della Fiorentina Rocco Commisso: portare Leo Messi in viola. “Sono convinto – dice Sundas – che l’affare si potrebbe fare, perché Commisso da calabrese verace, ha anche un carattere americano, sa fare le cose in grande. Allora ecco la mia ...

Fiorentina - Commisso : “Complimenti alla squadra - insieme faremo grandi cose” : “Mi voglio congratulare con la squadra per questi tre punti e con tutti i tifosi che ci hanno accompagnato in queste 5 gare, supportando nel bene e nel male la squadra. Sono fenomenali, eccezionali. Tutto lo staff è molto contento dei nostri tifosi”. Così il presidente e proprietario viola, Rocco Commisso, in un messaggio pubblicato sul sito ufficiale gigliato, celebra il successo ottenuto ieri sera dalla Fiorentina, ai danni ...

Il sindaco di Firenze Nardella : dal rapporto con Commisso allo stadio della Fiorentina : Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto nella trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus. Rocco Comisso e il suo amore sbocciato con tifoseria, piazza e città. Qual è stata la scintilla? “Io non sono un antropologo – esordisce scherzando, il primo cittadino fiorentino – ma diciamo che Commisso è una persona molto empatica, espansiva, e lo spirito italiano del Sud è molto passionale, esplicito, scherzoso; ...