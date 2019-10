Film di Streghe per Netflix? Alyssa Milano e Holly Marie Combs ne stanno “parlando”

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Non è un mistero chenon sia una grande fan del reboot targato The CW, ma è una notizia il fatto che l'attrice e la collegaabbiano in mente di realizzare deidiper. A quanto pare, le due ex protagoniste della serie, interpreti dellebuone Phoebe e Piper Halliwell, avrebbero parlato condella possibilità di far rivivere la serie originale dinel formato di un. Le 2 attrici vorrebbero realizzare insieme qualcosa di completamente diverso e slegato rispetto all'attuale reboot, che ha suscitato molte critiche nonostante il rinnovo per una seconda stagione negli Stati Uniti (in Italia la prima è stata un clamoroso flop di ascolti su Rai 2, al punto da finire relegata nel daytime). Recentemente apparse come guest star in un episodio di Grey's Anatomy 16, per una reunion nell'ambito dell'iniziativa ...

