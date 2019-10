Fabio Capello corregge il tiro | “a Roma non hanno capito | mai detto ad Esposito di non

Fabio Capello : 'Alla Juventus diventi un operaio' : Da alcuni anni Fabio Capello si trova spesso in televisione a commentare i match delle squadre italiane. Il tecnico, ovviamente, fa analisi molto precise vista la sua grande esperienza. Capello ha anche un passato in bianconero sia come giocatore che come allenatore. Infatti, al termine della stagione 2004, la Juventus salutava Marcello Lippi e si affidava a don Fabio. L'ex tecnico della Roma arrivò a Torino per riprendere la strada della ...

A Fabio Capello il premio ‘Vicini’ - il retroscena è da brividi : “E’ un onore ricevere questo premio”. Sono queste le prime parole di Fabio Capello durante il riconoscimento intitolato ad “Azeglio Vicini” dal Panathlon Club di Cesena, nella cornice del Grand Hotel di Cesenatico “E’ un onore ricevere questo premio che e’ dedicato a un persona con la quale ho passato momenti fantastici come giocatore e allenatore. Per me e’ una emozione e un ...