Fabio Cannavaro | il Guanzhou Evergrande lo sostituisce con il capitano in panchina La

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019)è o non è ancora l’allenatore del? Le uniche cose certe sono che il 46enne campione del mondo non ha diretto l’allenamento della squadra di lunedì, quando è stato sostituito dalZheng Zhi, bandiera del club cinese. La società in una breve nota ha semplicemente spiegato cheera assente perché impegnato a seguire “un corso di cultura aziendale“. Nessuna informazione sulla sua posizione, nonostante il tecnico non si sia nemmeno presentato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2 a 2 contro il modesto Henan Jianye. Sui media cinesi tutti parlano del suo esonero, ma al momento senza conferme.è arrivato in Cina alla guida delnel novembre 2017 per sostituire l’allenatore brasiliano Luiz Felipe Scolari. Attualmente, a tre giornate dalla fine del campionato, il club si trova in ...

