F1 | Mondiale 2019 | Ferrari veloce ma non perfetta e la Mercedes continua a vincere

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il lunedì, come spesso si è detto, è dedicato ai bilanci. Ildi F1 non fa eccezione in questo e il britannico Lewis Hamilton, a segno per la decima volta in stagione (successo n.83 in carriera per lui), è sempre più vicino al titolo iridato. Nel prossimo weekend si andrà ad Austin (Stati Uniti) e a LH44 basterà arrivare ottavo, anche in caso di successo del finlandese Valtteri Bottas, per centrare il suo sesto titolo iridato. Un campionato, dunque, prossimo ai titoli di coda, che di fatto era andato in ghiaccio già questa estate, per la sequenza vincente delle. Dopo la pausa, però,si è presentata in grande forma e le sei ultime pole position consecutive lo testimoniano chiaramente. La SF90, spinta da un motore altamente performante, ha trovato la quadra nel giro secco e le nove partenze totali dalla p.1 del Cavallino Rampante, contro le otto delle Frecce ...

civati : Cancellare la vergogna mondiale degli accordi con la Libia e tutte le trattative con gli aguzzini, chiarendo le res… - SkySportMotoGP : ?? L'emozione di @dallap48 dopo il titolo Mondiale ?? 'Ancora non me ne rendo conto?' ? - RaiNews : La settimana prossima, ad Austin, scontata l'assegnazione del Mondiale 2019, il sesto per Hamilton in #Formula1 -