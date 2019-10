F1 | GP USA 2019 | i piloti proveranno le gomme del 2020 | test durante le prove libere

F1 - GP USA 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana ad Austin : Neanche il tempo per respirare (1-3 novembre) e il Circus della F1 dopo l’avventura a Città del Messico volge il proprio sguardo ad Austin (Stati Uniti) per il terzultimo round del Mondiale 2019. La situazione di classifica è ormai delineata: il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) è in vetta con 363 punti, vantando un vantaggio di 73 lunghezze sul suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Il “Re Nero” ha, dunque, concrete ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 4a giornata : RagUSA - Venezia e San Martino di Lupari restano sole in testa : Si sono giocate oggi sei delle sette partite della quarta giornata di Serie A1 femminile 2019-2020 (la settima sfida, Torino-Costa Masnaga, si era disputata ieri con il successo delle padrone di casa). Andiamo a vedere quanto accaduto sui parquet d’Italia. PASSALACQUA Ragusa-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 89-58 (21-17, 47-30, 70-43)C’è partita solo per un quarto tra Ragusa e Geas: giusto il tempo di consentire a Walker di mettere ...

F1 - GP USA 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra una settimana ad Austin : Il Mondiale 2019 di Formula 1, dopo l’appuntamento di Città del Messico, si appresta a spostarsi in Texas ed in particolare ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America. Si tratterà della diciannovesima tappa della stagione, la terzultima prima del Brasile e del gran finale ad Abu Dhabi l’1 dicembre. L’anno scorso fu Kimi Raikkonen ad imporsi con la Ferrari tornando alla vittoria dopo un digiuno lungo più di ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 ottobre 2019 : Niko e SUSAnna difendono Diego dall'accUSA di omicidio : In attesa dei risultati dei rilevamenti sull'auto di Diego, Niko e Susanna decidono di difendere il ragazzo.

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia - RagUSA e San Martino per continuare a correre. Schio vuole ripartire : Tra sabato 26 ottobre e domenica 27 andrà in scena la quarta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Un turno che si prospetta entusiasmante con diverse partite intriganti pronte a segnare ed improntare in modo netto la stagione. Il big match sarà Broni-Venezia, ma promette spettacolo anche la sfida tra Ragusa e Sesto San Giovanni. Ad aprire le danze sarà Iren Fixi Torino-Limonta Sport Costa Masnaga in programma alle 20.30 di ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia - RagUSA e San Martino per continuare a correre. Schio vuole ripartire : Tra sabato 26 ottobre e domenica 27 andrà in scena la quarta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Un turno che si prospetta entusiasmante con diverse partite intriganti pronte a segnare ed improntare in modo netto la stagione. Il big match sarà Broni-Venezia, ma promette spettacolo anche la sfida tra Ragusa e Sesto San Giovanni. Ad aprire le danze sarà Iren Fixi Torino-Limonta Sport Costa Masnaga in programma alle 20.30 di sabato. Sarà una ...

Calcio - Liga 2019-2020 : Barcellona-Real Madrid si giocherà il 18 dicembre a caUSA delle tensioni “separatiste” : La notizia era già nell’aria ed oggi è arrivata l’ufficialità: il “Clasico” della Liga tra Barcellona e Real Madrid, inizialmente programmato sabato 26 ottobre, è stato posticipato al 18 dicembre. Lo ha stabilito, come riportato dalla stampa spagnola, la Federazione iberica per via delle forti tensioni che si stanno vivendo nel territorio catalano, relative alle condanne inflitte ai 12 membri di spicco del movimento ...

Il Segreto Anticipazioni 23 ottobre 2019 : Francisca rifiuta di conoscere Maria Elena e accUSA Fernando di... : Francisca non crede che Fernando sia davvero cambiato e rifiuta di conoscere la donna che avrebbe compiuto questo "miracolo".

Calendario Serie TV 2019 USA/UK : The Moodys su FOX a dicembre : Calendario Serie Tv 2019 Le date di partenza delle Serie Tv negli USA e non solo Calendario Serie Tv 2019. – Tv USA e non solo. Una guida fondamentale per chi vuole sempre sapere quando parte la sua Serie tv preferita nel suo paese d’origine. L’ottava stagione di Homeland è stata spostata in autunno. Ecco quindi le date del 2019 delle Serie tv dagli USA, comprese le partenze su Netflix o Amazon che rappresentano ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : RagUSA domina a Schio nel big match e vendica la sconfitta in Supercoppa : Senza storia il big match di Serie A1 di Basket femminile tra i padroni di casa della Familia Wuber Schio e la Passalacqua Ragusa. Le siciliane, vogliose di rivincita dopo aver perso contro le venete sia la recente Supercoppa che le ultime due finali scudetto, hanno dominato il match, imponendosi con il risultato di 70-52. Schio è partita bene, spinta da Andrè, ed ha concluso il primo quarto avanti 16-13. Da quel momento in poi, però, è stato ...

LIVE Nuova Zelanda-Irlanda 29-0 rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : partita chiUSA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Irlanda che attacca, ma non concretizza. Ripartono gli All Blacks. 50′ Irlanda che ora dovrà lavorare per gestire il parziale. Fondamentale non prendere un’imbarcata. 48′ Richie Mo’unga non sbaglia: 29-0. 47′ META! Taylor schiaccia al centro dei pali, quarta meta per gli All Blacks, partita chiusa. 46′ Destra-sinistra-destra-sinistra: la difesa irlandese ...

Basket femminile - 3a giornata Serie A1 2019-2020 : big match Schio-RagUSA - Venezia ospita Empoli : La terza giornata della Serie A1 di Basket femminile si apre domani con due anticipi. A dare il via alle ore 15.00 al turno di campionato saranno la Virtus Bologna e la Pallacanestro Vigarano. Le Vnere cercano ancora il primo successo in stagione e si sono rinforzate con l’acquisto di Milica Micovic, pur perdendo Simona Cordisco (lesione al bicipite femorale). Alle 21.00 sarà invece Costa Masnaga ad andare a caccia della prima vittoria, ...

Basket femminile - 3a giornata Serie A1 2019-2020 : big match Schio-RagUSA - Venezia ospita Empoli : La terza giornata della Serie A1 di Basket femminile si apre domani con due anticipi. A dare il via alle ore 15.00 al turno di campionato saranno la Virtus Bologna e la Pallacanestro Vigarano. Le Vnere cercano ancora il primo successo in stagione e si sono rinforzate con l’acquisto di Milica Micovic. Alle 21.00 sarà invece Costa Masnaga ad andare a caccia della prima vittoria, anche se non sarà facile contro una Gesam Gas&Luce Lucca ...

Rugby - Mondiali 2019 : giocatori dell’Uruguay sotto accUSA per aggressione in un locale - lanciato in aria un cameriere : In Giappone si stanno disputando i Mondiali 2019 di Rugby, nel weekend andranno in scena i quarti di finale e il pubblico locale è letteralmente impazzito per i Samurai che sono tra le otto grandi del Pianeta dopo aver battuto Scozia e Irlanda. I nipponici ora se la dovranno vedere col Sudafrica e sognano una nuova impresa ma dal Sol Levante arrivano notizie fuori dal campo. Alcuni giocatori dell’Uruguay sono infatti sotto accusa per ...