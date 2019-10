Eva Henger non si presenta a Live D’Urso | “Ne esco perdente”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 29 ottobre 2019)Non è la d’Urso: Evanon sial confronto con Lucas Peracchi Evaera stata invitata da Barbara d’Urso nel suo programma in prime time per poter finalmente chiarire ogni screzio e dissapore con il suo genero Lucas Peracchi, ma la mamma di Mercedeszha preferito nonrsi stasera aNon è la d’Urso, facendo recapitare una lettera alla conduttrice. Nella lettera, Eva ha specificato di non essersita in puntata sotto consiglio del suo avvocato, in quanto Lucas Peracchi avrebbe scelto di volerla denunciare. Evaha dato buca a Barbara d’Urso. Per questo motivo, la bella conduttrice partenopea è convinta di esserne uscita perdente da questa faccenda. Delusa di non essere riuscita a farli chiarire. Evaspiazza Barbara d’Urso: “Lucas deve sottoporsi alla macchina della verità” Eva...

trash_italiano : EVA HENGER NOI ASPETTAVAMO SOLO TE CON IL CANE DENTRO L'ASCENSORE. #noneladurso - IdaDiGrazia : #noneladurso Eva Henger non va in studio: «Lucas Peracchi mi ha denunciata, fategli la macchina della verità»… - zazoomnews : Live Non è la DUrso Lucas Peracchi ed Eva Henger nessun incontro chiarificatore - #DUrso #Lucas #Peracchi #Henger -