Esperimento fallito | Di Maio sotto assedio seppellisce l' alleanza con il Pd

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) C’era una soglia psicologica da raggiungere, arrivare alla doppia cifra, almeno al 10%. E invece il Movimento 5 Stelle si è fermato all’8. Luigi Di, in Umbria, vede l’abisso, si arrabbia, immagina già il day afterl’attacco dai suoi e prova ad uscire dall’angolo dando la colpa all’con il Pd e dichiarandol’. Ma in realtà resta bloccato, non ha una via d'uscita e quando prova a invocare la "terza via guardando oltre i due poli contrapposti"I dem, in quello che storicamente è stato un feudo rosso, tengono rispetto alle elezioni Europee e arrivano al 20% ma il candidato governatore Vincenzo Bianconi subisce uno smacco, oltre venti punti percentuali da Donatella Tesei. L’sui territori tra centrosinistra e M5s si rivela così una debacle e manda in tilt la ...

