Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Quando, ieri, al 9′ del secondo tempo,Ruiz èto in campo per sostituire Elmas il Napoli hato passo. E’ il giudizio che danno i quotidiani, che alla prestazione dello spagnolo assegnano6,5. Per la Gazzetta,è “Un assolo chelo spartito: altra” Repubblica lo definisce “ottimo” Per il Corriere della Sera, quandoin campo “porta forza e geometrie” Il Corriere dello Sport scrive: “Catalizzatore in mezzo, prendendosi la scena e (quasi) il match con un sinistro che finisce sul palo”. L'articolola. Per lui6,5 inilNapolista.

napolista : Entra Fabian e cambia la musica. Per lui tutti 6,5 in pagella Il suo innesto in campo cambia il ritmo della partita… - Leon63632308 : @BernaConcetta @gloriapoch72 Io invece penso che hanno dato il massimo....se entra in porta il palo di Fabian stare… - Giuseppe_conso : @Gaga_onenaples @sscnapoli @napolimagazine @DLudovica @NCN_it @rep_napoli @cn1926it @CalcioNapoli24 @allgoalsnapoli… -