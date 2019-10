Enormi vulcani | gole profonde e dune fantasma | 8 spettacolari destinazioni per i futuri

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Marte è un pianeta di grandi contrasti che vanno dai suoialle sue, passando per i suoi crateri. Il Pianeta Rosso è il grande obiettivo di Elon Musk, fondatore di SpaceX, che intende creare una colonia marziana. Possiamo dire che è il prossimo grande sogno dell’esplorazione spaziale umana, così come lo è stato il primo uomo sulla luna. I piani attuali prevedono prima la costruzione di una stazione orbitante intorno al satellite terrestre, poi la costruzione di una colonia lunare e infine il viaggio verso Marte. Il Pianeta Rosso sarebbe una spettacolare destinazione per ituristi spaziali, una volta stabilita la nostra colonia. I siti di atterraggio per le future missioni saranno necessariamente pianeggianti per questioni di sicurezza e praticità, ma forse potrebbero portare ad interessanti caratteristiche relativamente vicine. Ecco alcune delle ...