Emma Marrone sfida Twitter | «Invece di bullizzare | bollizziamo!»

Emma Marrone 'Rose rosse da Fabio Fazio'/ Gaffe a Che Tempo che Fa : 'Io le odio!' : Emma Marrone 'Rose rosse da Fabio Fazio' ma il conduttore fa una Gaffe in diretta a Che Tempo che Fa perché la salentina le odia, ecco perché

Emma Marrone da Fazio dopo la malattia lancia una mozione contro gli haters : Emma Marrone è ufficialmente tornata. dopo lo stop imposto dalla malattia la cantante ha fatto ritorno sul piccolo schermo per un’intervista a Che tempo che fa nella puntata di domenica 27 ottobre. Ospite di Fabio Fazio l’artista ha cantato il nuovo singolo Io sono bella scritto per lei da Vasco Rossi e poi si è sottoposta alle domande del conduttore, prima tra tutte – chiaramente – come stia: “Mai stata meglio. Non ...

Emma Marrone torna in tv dopo i problemi di salute ma Fabio Fazio fa una gaffe : ecco cosa è successo : dopo la pausa forzata che ha dovuto prendersi per risolvere un problema di salute, Emma Marrone è tornata più carica di prima e domenica sera ha fatto la sua prima apparizione in tv a “Che tempo che fa“, dove ha presentato il suo nuovo album, “Fortuna” e si è esibita con il singolo “Io sono bella“, scritto per lei da Vasco Rossi. La cantante è stata accolta in studio dal caloroso applauso del pubblico e, ...

Emma Marrone : Gli haters? Quattro sfigati che riversano odio sui social : Per la sua prima intervista televisiva dopo la malattia, Emma Marrone ha scelto Che tempo che fa e, a tu per tu con Fabio Fazio, la cantante salentina ha parlato del suo disco “Fortuna”, del periodo difficile e degli attacchi degli haters, che non l’hanno lasciata in pace nemmeno dopo l’annuncio dei problemi di salute. Emozionata per questa prima apparizione televisiva, Emma è tornata con un album “personale”, che comprende, oltre al pezzo ...

Emma Marrone - Fazio e la Littizzetto commettono una gaffe in diretta tv : Nel corso dell’ospitata di Emma Marrone a Che Tempo che Fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno commesso un’involontaria gaffe ai danni della cantante. L’artista pugliese è tornata per la prima volta in tv ospite della trasmissione Rai dove ha presentato il suo nuovo album Fortuna. Un disco che segna la sua rinascita dopo la battaglia contro il tumore e l’assenza dalle scene. Qualche tempo fa Emma aveva annunciato di ...

“4 sfigati”. Emma Marrone li distrugge così. E ha vinto lei - ancora una volta : Che bello accendere la tv e trovare Emma. Dopo lo stop impostole da un problema di salute e da un intervento chirurgico, eccola tornare più forte e più bella di prima. La prima apparizione sul piccolo schermo è stata a Che tempo che fa di Fabio Fazio, con la presentazione del nuovo album “Fortuna” e del singolo “Io sono bella”. Un grandioso applauso l’ha accolta quando la cantante, visibilmente emozionata, si è esibita con il brano. “Mai stata ...

Che tempo che fa - Emma Marrone sul tumore : “Non è stato facile” : Emma Marrone torna in tv a Che tempo che fa e parla del tumore: “Non è stata una passeggiata!” Emma Marrone è stata stasera ospite a Che tempo che fa su Rai2 per parlare del suo nuovo album Fortuna, uscito venerdì in tutti i negozi di musica e in tutti gli store digitali. La cantante salentina è tornata in tv dopo la pausa forzata dovuta al ritorno della malattia che l’ha spinta ad allontanarsi dai social per ...

Emma Marrone ritorna in tv da Fabio Fazio dopo la malattia : 'Sono qui e sto bene' (Video) : Emma Marrone ritorna nuovamente in televisione a distanza di qualche settimana dalla notizia della malattia che l'aveva colpita. La cantante salentina questa sera, 27 ottobre, è stata ospite a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio dove si è prima esibita sulle note del brano 'Io sono bella' che ha anticipato il nuovo album dal titolo 'Fortuna' e poi si è raccontata in un'intervista esclusiva dove ha parlato anche della malattia ...

Emma Marrone imita Belen e nomina De Martino : Emma Marrone imita Belen Rodriguez e nomina Stefano De Martino. La cantante salentina è tornata sul palco dopo la battaglia contro il tumore ed è tornata più forte che mai, pronta a presentare l’album Fortuna. Un disco che racconta la sua rinascita e la fine di un periodo difficile da cui è uscita più forte che mai. Ironica e autoironica, Emma non ha mai perso la voglia di sorridere, nonostante la malattia, ed è tornata a farlo anche in ...

Che tempo che fa/ Ospiti : Emma Marrone - Valeria Marini e Rocco Hunt da Fabio Fazio : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti di Fabio Fazio: da Emma Marrone a Rocco Hunt, Valeria Marini e Toni Servillo, ecco chi ci sarà su Rai2.

Emma Marrone imita Belen : Ma è Di Martino o De Martino? : Emma Marrone ha una dote rara nel mondo dello spettacolo ma, forse, nel mondo in generale. È una donna ironica e autoironica e lo ha dimostrato in numerose occasioni, strappando una risata ai presenti. È successo anche venerdì scorso, il 25 ottobre, durante la presentazione del suo ultimo lavoro a Roma, quando una sua battuta inaspettata ha divertito la sala. Tutti conoscono le vicende del passato di Emma Marrone, la sua lunga relazione con ...

Emma Marrone 'imita' Belen Rodriguez ad un incontro con i suoi fan : 'È Di o De Martino?' : Gli incontri con i fan che sta facendo Emma Marrone in questi giorni per promuovere il nuovo disco "Fortuna", stanno regalando molti spunti di discussione agli appassionati di gossip. Dopo la sorpresa che le ha fatto Maria De Filippi a Roma, ieri la cantante si è resa protagonista di un divertente siparietto durante al centro commerciale 'Vulcano Buono' di Nola: mentre elencava gli ultimi brani che ha scaricato, la salentina ha citato un artista ...

Emma Marrone ‘imita’ Belen e fa un riferimento a Stefano De Martino : Emma Marrone imita Belen Rodriguez e fa un simpatico riferimento a Stefano De Martino Continua la promozione dell’album Fortuna per la fortissima Emma Marrone. Oggi, la cantante è approdata nel napoletano al centro commerciale Vulcano Buono per incontrare i suoi fans e parlare con loro del suo ultimo lavoro. Durante l’appuntamento, al quale sono accorse […] L'articolo Emma Marrone ‘imita’ Belen e fa un riferimento a ...

Emma Marrone : 'Intervento delicato e doloroso - ora sono un bicchiere di cristallo' : Nonostante si stia facendo in quattro per promuovere il nuovo disco "Fortuna", Emma Marrone ammette di non essere in forma: l'Intervento che ha subito circa un mese fa, ha provato tanto l'artista fisicamente perché è stato doloroso. Nelle tante interviste che sta rilasciando in questi giorni, la cantante ha ricordato ai fan che sta incontrando in varie città d'Italia che è ancora fragile, ben lontana dalla "camionista" che sono abituati a ...