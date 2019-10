Elezioni Umbria | un delirio mediatico esagerato Il governo non trema per così poco

Elezioni Umbria - gli eletti e le preferenze : ecco il nuovo consiglio regionale : Le Elezioni regionali dell'Umbria hanno portato alla vittoria di Donatella Tesei, esponente della Lega e candidata del centrodestra unito. Con il voto del 27 ottobre vengono eletti anche i consiglieri regionali: 12 (più la stessa Tesei) saranno di maggioranza, otto di opposizione. Vediamo chi sono e quali candidati hanno ottenuto più preferenze.Continua a leggere

Elezioni Umbria - Bianconi : “Battaglie vanno combattute anche quando si è sfavoriti”. Cita i figli e si commuove : “Mi prendo le responsabilità della sconfitta. Ai miei figli dirò che ci sono battaglie che vanno combattute con impegno anche quando sai che le possibilità di vittoria sono basse”. A dirlo, poco dopo le proiezioni dei primi risultati delle Elezioni regionali in Umbria, che vedevano il centrodestra in netto vantaggio, il candidato presidente appoggiato da M5s e Pd, Vincenzo Bianconi. L'articolo Elezioni Umbria, Bianconi: ...

Elezioni Umbria - Salvini cita le maratone tv ma dimentica Stasera Italia. Poi attacca la Rai : Stasera Italia si collega in diretta con la conferenza stampa di Matteo Salvini, ma il leader leghista si dimentica di citare lo speciale di Rete 4.“Stavo scanalando tra Maratona Mentana, Speciale di Rai 3 e Umbria Tv”, afferma l’ex vicepremier rivolgendosi ai giornalisti presenti in sala. Un elenco che non include tuttavia la trasmissione delle reti Mediaset che, a dire il vero, aveva cominciato lo speciale prima di tutti, addirittura alle ...

Elezioni Umbria - il patto Pd-M5s aveva un senso solo elettorale. Ma la politica non è spettacolo : E dunque si è perso in Umbria e “l’esperimento dell’alleanza con il Pd non ha funzionato”, come si sono affrettati a commentare alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle. Non importa che si parli di una regione che veniva da mezzo secolo di governo rosso dove l’alternanza è fisiologica. Non importa che il candidato Vincenzo Bianconi si sia dovuto battere in condizioni oggettivamente impossibili con poco più di un ...

Elezioni Umbria - D’Uva : “Risultato del M5s? Un peccato. Alleanza col Pd da verificare caso per caso” : “Il risultato del M5s? Un peccato, si poteva fare meglio ma noi non cambiamo. La novità dell’Alleanza col Pd sarà da verificare territorio per territorio“. A dirlo, a Roma, dopo le Elezioni in Umbria che hanno visto la netta vittoria del centrodestra, il capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle, Francesco D’Uva. L'articolo Elezioni Umbria, D’Uva: “Risultato del M5s? Un peccato. Alleanza col Pd da ...

Elezioni in Umbria - la presidente Tesei : “Inizieremo subito dal rilancio di economia e sanità” : "Vuol dire aver detto no ad un sistema e ad una gestione che ha costretto la regione ad un lungo periodo buio. Vuol dire aver dimostrato, attraverso questo voto di cambiamento, la voglia di rialzarsi e tornare ad essere un'Umbria che ha un ruolo primario, il ruolo che merita": questo significa il successo della Lega in Umbria per la presidente eletta, Donatella Tesei. Un successo a cui corrisponderà un'azione concreta immediata: a partire dal ...

Elezioni Umbria - Salvini guarda già a Roma : “Governo non rappresenta il popolo - ora il voto”. Meloni : “Fossi Conte mi dimetterei” : Hanno votato poco più di 450mila persone, ma per il centrodestra le Elezioni in Umbria sono già un’opportunità per l’assalto al governo. Così era stato in campagna elettorale, così accade anche il giorno dopo le urne che d’altronde hanno consegnato alla Lega e alla sua candidata Donatella Tesei una vittoria schiacciante, con uno scarto di 20 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto dall’alleanza M5s-Pd. ...

Chi ha vinto e chi ha perso davvero le Elezioni regionali in Umbria : Le elezioni regionali in Umbria hanno visto una netta affermazione del centrodestra, con l'elezione di Donatella Tesei. La Lega è il primo partito, seguito da Pd e Fdi. Ma cosa è cambiato rispetto alle precedenti regionali del 2015? E quali sono le principali variazioni rispetto alle europee di maggio? Dal confronto emergono alcune sorprese, con il successo di Fratelli d'Italia e il crollo del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

