Elezioni Umbria | Salvini guarda già a Roma | “Governo non rappresenta il popolo | ora il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Hanno votato poco più di 450mila persone, ma per il centrodestra leinsono già un’opportunità per l’assalto al governo. Così era stato in campagna elettorale, così accade anche il giorno dopo le urne che d’altronde hanno consegnato alla Lega e alla sua candidata Donatella Tesei una vittoria schiacciante, con uno scarto di 20 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto dall’alleanza M5s-Pd. “Questo non è un governo cheilitaliano, mi rifiuto di pensare ad altre alternative che non siano le“: se nella notte Matteoesultava per il risultato, al mattino già chiede la testa di Giuseppe Conte. “Un altro presidente del Consiglio calato dall’alto. Speriamo proprio di no. La festa inè durata stanotte, ma noi stiamo già lavorando”, dice il leader del Carroccio a 24 Mattino in onda ...

matteosalvinimi : ??Dopo 50 anni in Umbria possiamo mandare a casa la sinistra e al tempo stesso inviare un avviso di sfratto al gover… - Giorgiolaporta : VITTORIA in #Umbria. 20 punti di vantaggio nei primi #exitpoll, #Tesei oltre il 60% e #Lega oltre il 40%. Avete cap… - LegaSalvini : ++ Elezioni in Umbria: Salvini: 'Impresa storica, il governo ha i giorni contati'. Vola l'affluenza ++ -