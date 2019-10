Elezioni Umbria | le contraddizioni M5s-Pd hanno premiato la chiarezza di Salvini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Si era detto in agosto che, rinviando il redde rationem elettorale, un governo M5S-Pd poteva offrire un’opportunità a due partiti in crisi per ripensarsi, confrontarsi e rilanciarsi. Ma poteva anche essere il miglior modo per alimentare la valangaana già in movimento. Il risultato elettorale inchiarisce, senza lasciar adito a dubbi, che il secondo scenario si sta verificando. Il governo non ha fatto fin qui grossi errori. Lo spread è sceso, l’Iva non è salita, non ci sono nuovo scandali, la litigiosità è a livelli fisiologici; e Zingaretti, “l’uomo che ascolta”, ha limitato la tradizionale arroganza dei nostri politici. La sensazione trasmessa al paese è tranquillizzante: c’è un governo che governa. Francamente non ci si poteva aspettare di più. Ed allora, come spiegare la continua frana del Pd (dal 24,8% delle Politiche, al 24% delle Europee, al 22,4% di oggi), e quella ...

matteosalvinimi : ??Dopo 50 anni in Umbria possiamo mandare a casa la sinistra e al tempo stesso inviare un avviso di sfratto al gover… - Giorgiolaporta : VITTORIA in #Umbria. 20 punti di vantaggio nei primi #exitpoll, #Tesei oltre il 60% e #Lega oltre il 40%. Avete cap… - LegaSalvini : ++ Elezioni in Umbria: Salvini: 'Impresa storica, il governo ha i giorni contati'. Vola l'affluenza ++ -