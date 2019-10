Elezioni Umbria | il post M5s dopo la sconfitta | “Esperimento non ha funzionato La terza

Elezioni Umbria - il post M5s dopo la sconfitta : “Esperimento non ha funzionato. Stare al governo con altri sacrifica nostro consenso” : Lo chiamano “l’esperimento”, cioè l’alleanza civica col Pd in Umbria che ha prodotto una sonora sconfitta. Con un post da dieci righe pubblicato su facebook, il Movimento 5 stelle commenta il risultato delle Elezioni in centro Italia: il loro candidato, Vincenzo Bianconi, ha preso più di 20 punti di distacco dalla neopresidente Donatella Tesei. Come voti di lista è andata anche peggio: il M5s è dato sotto i dieci punti ...

Elezioni Umbria - Salvini esulta : “A Roma dovranno riflettere”. Zingaretti : “Sconfitta netta - caos su manovra non ha aiutato” : Hanno vinto in Umbria, ma la testa è a Roma. Non poteva essere altrimenti visto che per tutta la campagna elettorale i leader del centrodestra hanno lanciato continuamente messaggi bellicosi verso il governo. E la prima dichiarazione di Matteo Salvini è indirizzata proprio a Palazzo Chigi: “Qualcuno stanotte a Roma avrà qualcosa su cui riflettere. Gli italiani non amano i traditori e i poltronisti”, ha detto il leader del Carroccio, ...

Elezioni Umbria - trionfa il centrodestra con quasi 25 punti di scarto. Lega oltre il 37 - 5 - il Pd al 19 - 8% - M5s sotto il 10 – ORA PER ORA : Il centrodestra ha vinto le Elezioni regionali in Umbria. Secondo la proiezione di Swg per La7, infatti, Donatella Tesei è la nuova presidente: la candidata sostenuta dalla Lega, da Forza Italia e da Fratelli d’Italia è data al 58,2%. Un vantaggio enorme su Vincenzo Bianconi, l’aspirante presidente sostenuto dall’inedita coalizione civica composta da Pd e M5s, che è invece tra il 35,5%. Per l’attuale senatrice del ...

