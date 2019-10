Elezioni Umbria | il patto Pd-M5s aveva un senso solo elettorale Ma la politica non è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) E dunque si è perso ine “l’esperimento dell’alleanza con il Pd non ha funzionato”, come si sono affrettati a commentare alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle. Non importa che si parli di una regione che veniva da mezzo secolo di governo rosso dove l’alternanza è fisiologica. Non importa che il candidato Vincenzo Bianconi si sia dovuto battere in condizioni oggettivamente impossibili con poco più di un mese per mettere in piedi la sua proposta (mentre il centrodestra ci lavora da anni). Non importa che l’sia una regione con meno di un milione di abitanti e non sia l’Italia. A volte emerge in maniera evidente l’origine del Movimento Cinque Stelle, concepito da un attore, nato durante i suoi travolgenti spettacoli. Già, perché in Beppe Grillo, ma soprattutto nei suoi sostenitori (Luigi Di Maio in primis), vedi la ...

matteosalvinimi : ??Dopo 50 anni in Umbria possiamo mandare a casa la sinistra e al tempo stesso inviare un avviso di sfratto al gover… - Giorgiolaporta : VITTORIA in #Umbria. 20 punti di vantaggio nei primi #exitpoll, #Tesei oltre il 60% e #Lega oltre il 40%. Avete cap… - LegaSalvini : ++ Elezioni in Umbria: Salvini: 'Impresa storica, il governo ha i giorni contati'. Vola l'affluenza ++ -