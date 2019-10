Elezioni Umbria | i flussi | “Un elettore del M5s su due si è astenuto Disorientamento e

Elezioni Umbria - Conte : “La foto di Narni con Zingaretti e Speranza? La rifarei mille volte” : “I commentatori mi chiedono perché io sia andato a Narni. C’era da dare una mano. Ritornando indietro lo rifarei non una volta ma mille volte perché penso che la politica sia coraggio e determinazione e proseguire con una visione strategica”. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando le Elezioni in Umbria che hanno visto la netta vittoria del centrodestra al suo arrivo a Marina di Ravenna. L'articolo ...

Elezioni Regionali : dopo l'Umbria si vota in Calabria ed Emilia Romagna. La guida : Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 restano due importanti appuntamenti elettorali nel calendario delle Elezioni...

Elezioni Umbria - il ‘voto bianco’ si è decisamente spostato. Nonostante la linea del Papa : Tutti parlano sempre dell’Umbria “rossa” per la lunga egemonia del Pci-Pds-Pd. Ma c’è un dato di grande interesse che vale la pena di esplorare ed è quello del “voto bianco” di questa regione, che è sempre stato storicamente consistente benché di minoranza. E in quest’area lo spostamento di domenica 27 ottobre acquista una valenza nazionale. I democristiani della porta accanto, in questa regione, sono sempre stati convintamente ...

Elezioni in Umbria : Di Maio e Zingaretti - ultimo tango a Perugia : Domenica notte in Umbria, quando i risultati della schiacciante vittoria del centrodestra erano ormai noti, si è capito che l'alleanza di governo è solo un indigesto cartello elettorale. Indigesto per gli elettori Cinque Stelle, ma anche per quelli del Partito Democratico. E così, a meno di tre mesi dalla nascita del Conte 2.0, siamo già ai titoli di coda di un'alleanza elettorale da più parti definita come 'snaturata'. Se per 10 anni si chiede ...

Elezioni Umbria - Paragone : “Alleanza col Pd non ha senso. Conte - Grillo e Fico sbagliano a insistere - torniamo a fare il Movimento” : “Questa alleanza non ha senso, non è logica. Per questo non siamo stati coerenti, e le persone lo hanno capito. Bisogna tornare a fare il Movimento”. A dirlo, il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, commentando la sconfitta del candidato presidente in Umbria appoggiato dai 5 stelle e dal Pd, Vincenzo Bianconi. L'articolo Elezioni Umbria, Paragone: “Alleanza col Pd non ha senso. Conte, Grillo e Fico sbagliano a insistere, ...

Elezioni Umbria - come sono andati i sondaggi della vigilia? : Elezioni Umbria, come sono andati i sondaggi della vigilia? Prima delle Elezioni umbre, come e più che in altre occasioni, vista la rilevanza nazionale del voto locale, diversi istituti di sondaggio si erano cimentati in rilevazioni, nonostante le ridotte dimensioni della regione. Il confronto tra questi sondaggi e il risultato reale è piuttosto impietoso, dobbiamo dirlo. Anche facendo la tara dei 15 giorni di silenzio elettorale che ...

Elezioni Umbria - Meloni : “Molti moderati ed ex di sinistra ci sostengono. Conte? Scandalose sue parole. Se fossi al governo - mi dimetterei” : “Elezioni Umbria? Trovo scandaloso che Conte si permetta di dire che ‘valgono il 2% della popolazione’. Ma chi? Loro? Hanno fatto il governo con 60mila persone che hanno votato sulla piattaforma Rousseau. E dobbiamo pure vedere se sono vere. Quelle vanno bene e 700mila umbri che votano no? Ma di cosa stiamo parlando? E’ chiaramente un racconto che viene manipolato sulla base dell’interesse di questa gente che è ...

Elezioni Umbria - Conte : "Il Governo va avanti"<br>Salvini e Meloni all'attacco : "Ho il sole, il cielo, il mare…". Il Premier ha risposto così, citando il brano Meraviglioso di Domenico Modugno, ai giornalisti che gli chiedevano se si sentisse messo in discussione dopo il risultato elettorale nelle regionali dell'Umbria. Poi, successivamente, Conte ha articolato meglio il suo pensiero: "Sono tranquillo, è un test regionale, a Tesei faccio le mie congratulazioni e auguri di lavorare al meglio per la comunità umbra, che ...

Elezioni in Umbria - dramma nel Pd - Zingaretti pensa che la colpa sia di Renzi - mentre alcuni dem bocciano la maggioranza con il M5S : Una sconfitta pesante difficile da digerire quella subita dal Movimento Cinque Stelle e dal Partito Democratico in Umbria. In casa Pd, dopo la batosta elettorale, si inizia a cercare e analizzare i motivi della bruciante sconfitta. Uno dei primi esponenti del Pd a parlare è stato il presidente dei Senatori Andrea Marcucci: “È una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più ...

Elezioni in Umbria - trionfo Salvini e M5S in discesa. Vincitori e vinti - cosa ha detto il voto|I dati|La mappa : Il centrodestra conquista la Regione con il 57 per cento, 20 punti in più dell’alleanza fra Pd e pentastellati. Cresce Fratelli d’Italia e sorpassa Forza Italia. Boom dell’affluenza

Elezioni Umbria - “dopo la grande mazzata” Giuseppe Conte sicuro si difende - se salto non c’è nessun altro Premier ma incombe l’ombra di Draghi : Una svolta storica quella della votazioni in Umbria. Una svolta che era nell’aria ma non nelle proporzioni storiche nelle quali è avvenuta. Il centrodestra in Umbria non ha vinto ma ha stravinto con oltre il 21% in più rispetto al centrosinistra. Una vittoria che per il centrodestra di Salvini diventa doppia. L’Umbria da sempre considerata una delle regioni più “rosse” d’Italia ha voluto cambiare proprio quando al governo c’è il ...

Elezioni Umbria - le contraddizioni M5s-Pd hanno premiato la chiarezza di Salvini : Si era detto in agosto che, rinviando il redde rationem elettorale, un governo M5s-Pd poteva offrire un’opportunità a due partiti in crisi per ripensarsi, confrontarsi e rilanciarsi. Ma poteva anche essere il miglior modo per alimentare la valanga Salviniana già in movimento. Il risultato elettorale in Umbria chiarisce, senza lasciar adito a dubbi, che il secondo scenario si sta verificando. Il governo non ha fatto fin qui grossi errori. Lo ...

Elezioni Umbria - Conte : “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di governo” : “Sono tranquillo. È un Test regionale che non è da trascurale affatto ma che non può incidere sul progetto di governo“. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Roma, commentando le Elezioni in Umbria e le eventuali ripercussioni sull’esecutivo guidato da M5s e Pd. L'articolo Elezioni Umbria, Conte: “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di ...

Elezioni Umbria - un delirio mediatico esagerato. Il governo non trema per così poco : “La democrazia è una scusa per fondare giornali”, ripete Longanesi dallo spot di un nuovo quotidiano. Io aggiungerei: anche per venderli e fare ascolti tv, a vedere l’incomprensibile delirio mediatico per le Elezioni regionali umbre, che hanno riguardato – dati definitivi di affluenza – circa 450mila elettori, poco più degli abitanti di Bologna. Con tutto il rispetto per gli umbri che si sono recati al voto (in crescita rispetto alle scorse ...