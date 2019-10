Elezioni Umbria | “dopo la grande mazzata” Giuseppe Conte sicuro si difende | se salto non

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Una svolta storica quella della votazioni in. Una svolta che era nell’aria ma non nelle proporzioni storiche nelle quali è avvenuta. Il centrodestra innon ha vinto ma ha stravinto con oltre il 21% in più rispetto al centrosinistra. Una vittoria che per il centrodestra di Salvini diventa doppia. L’da sempre considerata una delle regioni più “rosse” d’Italia ha voluto cambiare proprio quando al governo c’è il Pd. Eppure tutto il governo giallorosso si era presentato instile a una convention a Narni. Non solo erano presenti Nicola Zingaretti , segretario del Pd, ma anche Luigi Di Maio, capo del M5S ePremier in carica della coalizione giallorossa.subito si è affrettato a affermare che il voto inera un voto circoscritto ma non un test di governo. Ma all’indomani della scottante sconfitta, c’è da scommettere ...

matteosalvinimi : ??Dopo 50 anni in Umbria possiamo mandare a casa la sinistra e al tempo stesso inviare un avviso di sfratto al gover… - Giorgiolaporta : VITTORIA in #Umbria. 20 punti di vantaggio nei primi #exitpoll, #Tesei oltre il 60% e #Lega oltre il 40%. Avete cap… - LegaSalvini : ++ Elezioni in Umbria: Salvini: 'Impresa storica, il governo ha i giorni contati'. Vola l'affluenza ++ -