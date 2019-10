Elezioni Umbria | Conte | Il Governo va avanti | Salvini e Meloni

Elezioni Umbria - Meloni : “Molti moderati ed ex di sinistra ci sostengono. Conte? Scandalose sue parole. Se fossi al governo - mi dimetterei” : “Elezioni Umbria? Trovo scandaloso che Conte si permetta di dire che ‘valgono il 2% della popolazione’. Ma chi? Loro? Hanno fatto il governo con 60mila persone che hanno votato sulla piattaforma Rousseau. E dobbiamo pure vedere se sono vere. Quelle vanno bene e 700mila umbri che votano no? Ma di cosa stiamo parlando? E’ chiaramente un racconto che viene manipolato sulla base dell’interesse di questa gente che è ...

Elezioni in Umbria - dramma nel Pd - Zingaretti pensa che la colpa sia di Renzi - mentre alcuni dem bocciano la maggioranza con il M5S : Una sconfitta pesante difficile da digerire quella subita dal Movimento Cinque Stelle e dal Partito Democratico in Umbria. In casa Pd, dopo la batosta elettorale, si inizia a cercare e analizzare i motivi della bruciante sconfitta. Uno dei primi esponenti del Pd a parlare è stato il presidente dei Senatori Andrea Marcucci: “È una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più ...

Elezioni in Umbria - trionfo Salvini e M5S in discesa. Vincitori e vinti - cosa ha detto il voto|I dati|La mappa : Il centrodestra conquista la Regione con il 57 per cento, 20 punti in più dell’alleanza fra Pd e pentastellati. Cresce Fratelli d’Italia e sorpassa Forza Italia. Boom dell’affluenza

Elezioni Umbria - “dopo la grande mazzata” Giuseppe Conte sicuro si difende - se salto non c’è nessun altro Premier ma incombe l’ombra di Draghi : Una svolta storica quella della votazioni in Umbria. Una svolta che era nell’aria ma non nelle proporzioni storiche nelle quali è avvenuta. Il centrodestra in Umbria non ha vinto ma ha stravinto con oltre il 21% in più rispetto al centrosinistra. Una vittoria che per il centrodestra di Salvini diventa doppia. L’Umbria da sempre considerata una delle regioni più “rosse” d’Italia ha voluto cambiare proprio quando al governo c’è il ...

Elezioni Umbria - le contraddizioni M5s-Pd hanno premiato la chiarezza di Salvini : Si era detto in agosto che, rinviando il redde rationem elettorale, un governo M5s-Pd poteva offrire un’opportunità a due partiti in crisi per ripensarsi, confrontarsi e rilanciarsi. Ma poteva anche essere il miglior modo per alimentare la valanga Salviniana già in movimento. Il risultato elettorale in Umbria chiarisce, senza lasciar adito a dubbi, che il secondo scenario si sta verificando. Il governo non ha fatto fin qui grossi errori. Lo ...

Elezioni Umbria - Conte : “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di governo” : “Sono tranquillo. È un Test regionale che non è da trascurale affatto ma che non può incidere sul progetto di governo“. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Roma, commentando le Elezioni in Umbria e le eventuali ripercussioni sull’esecutivo guidato da M5s e Pd. L'articolo Elezioni Umbria, Conte: “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di ...

Elezioni Umbria - un delirio mediatico esagerato. Il governo non trema per così poco : “La democrazia è una scusa per fondare giornali”, ripete Longanesi dallo spot di un nuovo quotidiano. Io aggiungerei: anche per venderli e fare ascolti tv, a vedere l’incomprensibile delirio mediatico per le Elezioni regionali umbre, che hanno riguardato – dati definitivi di affluenza – circa 450mila elettori, poco più degli abitanti di Bologna. Con tutto il rispetto per gli umbri che si sono recati al voto (in crescita rispetto alle scorse ...

Elezioni Umbria - gli eletti e le preferenze : ecco il nuovo consiglio regionale : Le Elezioni regionali dell'Umbria hanno portato alla vittoria di Donatella Tesei, esponente della Lega e candidata del centrodestra unito. Con il voto del 27 ottobre vengono eletti anche i consiglieri regionali: 12 (più la stessa Tesei) saranno di maggioranza, otto di opposizione. Vediamo chi sono e quali candidati hanno ottenuto più preferenze.Continua a leggere

Elezioni regionali in Umbria : vittoria del centrodestra con oltre il 57% di preferenze : Si sono concluse ieri sera le Elezioni regionali in Umbria, le quali sono servite per eleggere il presidente del massimo ente regionale. La partita si giocava tra Donatella Tesei, candidata per il centro-destra, e Vincenzo Bianconi, di centro-sinistra. Ad avere la meglio è stata proprio la Tesei, che si è piazzata prima con il 57,4% delle preferenze. Sono state oltre mille le sezioni scrutinate, e già dall'avvio delle operazioni di sfoglio si ...

Elezioni Umbria - Bianconi : “Battaglie vanno combattute anche quando si è sfavoriti”. Cita i figli e si commuove : “Mi prendo le responsabilità della sconfitta. Ai miei figli dirò che ci sono battaglie che vanno combattute con impegno anche quando sai che le possibilità di vittoria sono basse”. A dirlo, poco dopo le proiezioni dei primi risultati delle Elezioni regionali in Umbria, che vedevano il centrodestra in netto vantaggio, il candidato presidente appoggiato da M5s e Pd, Vincenzo Bianconi. L'articolo Elezioni Umbria, Bianconi: ...

Elezioni Umbria - Salvini cita le maratone tv ma dimentica Stasera Italia. Poi attacca la Rai : Stasera Italia si collega in diretta con la conferenza stampa di Matteo Salvini, ma il leader leghista si dimentica di citare lo speciale di Rete 4.“Stavo scanalando tra Maratona Mentana, Speciale di Rai 3 e Umbria Tv”, afferma l’ex vicepremier rivolgendosi ai giornalisti presenti in sala. Un elenco che non include tuttavia la trasmissione delle reti Mediaset che, a dire il vero, aveva cominciato lo speciale prima di tutti, addirittura alle ...

Elezioni Umbria - il patto Pd-M5s aveva un senso solo elettorale. Ma la politica non è spettacolo : E dunque si è perso in Umbria e “l’esperimento dell’alleanza con il Pd non ha funzionato”, come si sono affrettati a commentare alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle. Non importa che si parli di una regione che veniva da mezzo secolo di governo rosso dove l’alternanza è fisiologica. Non importa che il candidato Vincenzo Bianconi si sia dovuto battere in condizioni oggettivamente impossibili con poco più di un ...

Elezioni Umbria - D’Uva : “Risultato del M5s? Un peccato. Alleanza col Pd da verificare caso per caso” : “Il risultato del M5s? Un peccato, si poteva fare meglio ma noi non cambiamo. La novità dell’Alleanza col Pd sarà da verificare territorio per territorio“. A dirlo, a Roma, dopo le Elezioni in Umbria che hanno visto la netta vittoria del centrodestra, il capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle, Francesco D’Uva. L'articolo Elezioni Umbria, D’Uva: “Risultato del M5s? Un peccato. Alleanza col Pd da ...

Elezioni in Umbria - la presidente Tesei : “Inizieremo subito dal rilancio di economia e sanità” : "Vuol dire aver detto no ad un sistema e ad una gestione che ha costretto la regione ad un lungo periodo buio. Vuol dire aver dimostrato, attraverso questo voto di cambiamento, la voglia di rialzarsi e tornare ad essere un'Umbria che ha un ruolo primario, il ruolo che merita": questo significa il successo della Lega in Umbria per la presidente eletta, Donatella Tesei. Un successo a cui corrisponderà un'azione concreta immediata: a partire dal ...