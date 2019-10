Elezioni Umbre | quel candidato perdente abbandonato dai leader

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019) A tarda sera, neanche ancora notte, quando tutti sanno chi ha vinto, Vincenzo Bianconi si presenta da solo davanti ai giornalisti, con un gilet grigio e le mani che non sanno dove andare: «Abbiamo perso. Ho perso», si corregge. «Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta». E si commuove, quando dice che «voglio insegnare ai miei figli che ci sono battaglie che vanno combattute anche quando sai che non vincerai». Parole eleganti, e coraggiose, specie per uno che sta lì da solo,da chi, appena un mese fa, l’aveva messo inposto come «l’utile intelligente»: l’uomo perbene, anzi perbenissimo, a fare da figurina e collante per due partiti eche non hanno la più pallida idea di cosa fare per non perdere contro Salvini. 47 anni, un’eccellenza italiana nel campo degli alberghi, l’uomo era diventato il simbolo della ricostruzione umbra post-sisma, ma non ha mai fatto ...

