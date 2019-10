Elezioni in Umbria | trionfo Salvini e crollo M5S Vincitori e vinti | cosa ha detto il

Il centrodestra ha stravinto le Elezioni in Umbria : La nuova governatrice dell’Umbria Donatella Tesei e Matteo Salvini (foto Stefano Cavicchi/Lapresse) L’avvocato Donatella Tesei, sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni regionali in Umbria che si sono tenute il 27 ottobre, ed è diventata governatrice della regione. Tesei, che nel 2018 era stata eletta al Senato nelle file della Lega, ha ottenuto il 57,5% dei voti superando di gran lunga Vincenzo ...

Risultati Elezioni regionali Umbria 2019 : chi ha vinto e consiglieri eletti : Risultati elezioni regionali Umbria 2019: chi ha vinto e consiglieri eletti Trionfa il centrodestra in Umbria, Matteo Salvini si prende la sua auspicata rivincita, perde quota la coalizione di governo, con il Movimento 5 Stelle che crolla. L’esponente della coalizione di centrodestra Donatella Tesei ha conseguito il 57,55% dei consensi, staccando di molto l’esponente di centrosinistra Vincenzo Bianconi, che ha totalizzato il 37,48% delle ...

Chi ha vinto e chi ha perso davvero le Elezioni regionali in Umbria : Le elezioni regionali in Umbria hanno visto una netta affermazione del centrodestra, con l'elezione di Donatella Tesei. La Lega è il primo partito, seguito da Pd e Fdi. Ma cosa è cambiato rispetto alle precedenti regionali del 2015? E quali sono le principali variazioni rispetto alle europee di maggio? Dal confronto emergono alcune sorprese, con il successo di Fratelli d'Italia e il crollo del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Elezioni Umbria - i risultati in diretta : il centrodestra con Tesei conquista la regione | I dati in diretta : La candidata del centrodestra: «Voglio ringraziare gli umbri che hanno dato prova di maturità e coraggio. Salvini: «Impresa storica». Fallisce l’alleanza Pd-M5s

Come sono andate le Elezioni in Umbria : Il centrodestra espugna l'Umbria, una delle roccaforti rosse e distacca i giallorossi di oltre 20 punti. La Lega primo partito sfiora il 38%, FdI moltiplica i consensi attestandosi attorno al 10% e doppia Forza Italia, ferma al 5%. Il Pd perde voti ma tiene, con il 20%, mentre crolla il Movimento 5 stelle, che non supera l'8,5%. Donatella Tesei (centrodestra) vince con il 57,53 per cento dei voti, staccando di oltre 20 punti il candidato ...