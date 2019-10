Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019)è il primo sindaco donna di, nonché lalesbica dichiarata a conquistare il municipio di una grande città latinoamericana. La nomina della candidata del Partito Verde arriva al termine delleamministrative del 27 ottobre, in, in cui ha battuto il candidato della destra, Carlos Fernando Galan, sostenuto dal governo nazionale. I cittadini ieri sono stati chiamati alle urne anche per nominare i governatori di 32 dipartimenti e i sindaci di un migliaio di comuni, tra cui Medellin. Anche qui il partito del presidente conservatore Ivan Duque, il Centro Democratico, non è riuscito a conquistare la guida della seconda città del Paese andata al candidato indipendente Daniel Quintero. Nella terza cittàna per numero di abitanti, Cali, invece, ha vinto il centrista Jorge Ivan Ospina. Alvaro Uribe, ex presidente e leader del partito Centro ...

OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Elezioni Colombia, Claudia Lopez nuova sindaca di Bogotà: è la prima omosessuale a vincere. Governo battuto nelle gran… - fattoquotidiano : Elezioni Colombia, Claudia Lopez nuova sindaca di Bogotà: è la prima omosessuale a vincere. Governo battuto nelle g… - TutteLeNotizie : Elezioni Colombia, Claudia Lopez nuova sindaca di Bogotà: è la prima omosessuale a vincere… -